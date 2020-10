FOTO Politici poňali pomoc pri testovaní po svojom: Niektorí MAKALI, iní sa len PRETŔČALI!

Pilotné plošné testovanie na koronavírus sa začalo v piatok v najviac zamorených okresoch Slovenska. Do boja s Covidom sa zapojili zdravotníci, mnohí dobrovoľníci, ale aj politici. Niektorí pomáhali, monitorovali situáciu, no iní zožali kritiku za to, že si v zamorených okresoch robili len reklamu a rozdávali "keksíky".