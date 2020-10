Pellegrini tesne pred narodeninami o oslave veľmi hovoriť nechcel. Pre denník Plus JEDEN DEŇ naznačil jasný dôvod. „Nijako neprežívam, že mám 45 rokov. Myslím si, že večer sa stretnem so sestrou a synovcami, pretože asi pôjdeme na nejakú večeru,“ povedal. Jedným dychom pritom dodal, že veľká narodeninová oslava pre koronavírus ani neprichádza do úvahy.

Len menšiu párty tak v utorkový večer okolo 18. hodiny zorganizoval v jednej známej reštaurácii neďaleko svojho bytu v bratislavskom Starom Meste. Popri gratuláciách nechýbali ani vrúcne objatia. Partička sa v očividne dobrej nálade bavila niekoľko hodín, večer trávili najmä na vonkajšej terase. Rezervovaný však mali aj stôl vnútri podniku. Možno preto, aby mohli v zábave pokračovať, aj keby sa pokazilo počasie.

Do debaty sa pritom zapojili aj hostia od vedľajších stolov. V oslávencovi iste na prvý pohľad spoznali známu politickú tvár. Z Pellegriniho tak bola hviezda večera. K narodeninám mu dokonca blahoželala aj parlamentná kolegyňa Romana Tabak, ktorá patrí do iného politického tábora. V družnej debatke strávili niekoľko minút.

Čo by však zrejme šéf vznikajúcej strany Hlas-SD iste nečakal, bola prítomnosť jeho bývalého šéfa, lídra Smeru-SD Roberta Fica. Podľa Pellegriniho hovorkyne Patrície Medveď Macíkovej sa však nestretli.

„Peter Pellegrini oslavoval narodeniny v kruhu svojej rodiny. Pri takýchto príležitostiach vždy preferuje rodinné prostredie, nie riešenie politických tém,“ dodala. Expremiér sa pritom netají tým, že s bývalým šéfom ani nekomunikuje. S kým bol Fico v reštaurácii, sa dočítate už zajtra v Plus JEDEN DEŇ.