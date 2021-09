Dočkali sme sa! Komplex Nivy dnes (30. 9.) o polnoci konečne otvorili. V skorých ranných hodinách totiž odišiel z novej autobusovej stanice Nivy prvý spoj. Išlo o pravidelnú linku Slovak Lines Bratislava - Schwechat s odchodom o 3:00 hod..

Regionálne autobusové linky zaradené do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) oddnes začínajú a končia na novej autobusovej stanici na Mlynských Nivách v Bratislave. "Autobusy budú jazdiť v nezmenených časoch v zmysle platných cestovných poriadkov," informovala o tom TASR hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy, koordinátor IDS BK, Eva Vozárová. Vnútorné priestory náhradnej autobusovej stanice na Bottovej ulici v Bratislave budú v prevádzke do stredy 23.59 h. Posledný spoj z tejto stanice odíde vo štvrtok o 2.30 h do Prahy.

Najbližšie zastávky bratislavskej mestskej hromadnej dopravy (MHD) k novej autobusovej stanici sú zastávky Autobusová stanica a Košická. Autobusovú stanicu bude najbližších 40 rokov spravovať dopravca Slovak Lines. Nová autobusová stanica letiskového typu ponúka cestujúcim vysoký komfort. Otvorená bude 24 hodín 7 dní v týždni. Denne by ňou malo prejsť 20 000 cestujúcich a dispečeri vypravia 1100 spojov.