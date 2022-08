"Ruská federácia a Bielorusko realizujú vojnovú agresiu na Ukrajine a zároveň našu krajinu dali na zoznam nepriateľov. Rešpektujem stanovené pravidlá zo strany ústredných orgánov štátnej správy na naše pripomenutie si mieru. Je to správne," reagoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), pod ktorého rezort patrí Múzeum SNP od januára tohto roka.

Oficiálna časť programu celonárodných osláv bola určená len pre pozvaných hostí, zástupcov diplomatických zborov, priamych žijúcich účastníkov Povstania a členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Verejnosť sa dopoludnia nedostala ani pred areál Múzea SNP.

"Podľa organizátorov prišlo až 800 ľudí, z toho 400 pozvaných zo strany Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a bolo tu ďalších 400 hostí. Nemyslím si, že je to málo. Asi posledných päť rokov však oslavy narúšali niektoré skupiny. Myslím si, že dnes sa nám podarilo aspoň do takej miery, do akej to bolo možné, zachovať pietu a úctu tomuto výročiu, aby priami účastníci a hostia nemuseli počúvať ľudí, ktorí by pískali alebo šírili fašistické heslá, ako to bolo vlani," zdôvodnil Naď.

Popoludní otvorili areál už aj pre širokú verejnosť. Organizátori do 21.00 h očakávajú viac ako 5000 návštevníkov.

Oslavy 78. výročia Slovenského národného povstania (SNP) sa v pondelok v obci Dargov v okrese Košice uskutočnili pri obnovenom pamätníku. Pietne miesto pripomínajúce boje za oslobodenie východného Slovenska v Dargovskom priesmyku získalo podľa hovorcu Košického samosprávneho kraja (KSK) rekonštrukciou späť svoj reprezentatívny vzhľad. FOTO nájdete v galérii <<