Stretnutie mala vládna štvorka dohodnuté na 18. hodinu. Premiéra Igora Matoviča (47) priviezol šofér v tmavej limuzíne. Po účasti v diskusnej relácii tak mal predseda vlády nielen pracovné poludnie, ale aj povinnosťami nabitý večer. Rovnako bola na tom aj líderka strany Za ľudí a ministerka informatizácie Veronika Remišová (44).

Tá stihla diskusie dokonca hneď dve. Na stretnutí nechýbal ani podpredseda vlády a minister hospodárstva, šéf liberálnej SaS Richard Sulík (52). Podľa našich informácií malo však Matovičove auto stáť u Kollára už aj popoludní. O čom konkrétne koaliční lídri rokovali, nie je známe. Už v utorok však parlament čaká voľba nového generálneho prokurátora. V hre je sedem mien. „K voľbe šéfa Generálnej prokuratúry by malo prísť až vtedy, keď bude dohoda v koalícii,“ povedal premiér Matovič.

Koaličná štvorka sa tak za týždeň zišla druhýkrát. Minulotýždňové stretnutie sprevádzala kritika odborníkov, politikov aj verejnosti. Konala sa totiž v nemocnici, kde bol Kollár hospitalizovaný. Kritici vláde vyčítali, že sa správajú ako papaláši.

Na tej večernej sa tak politici zišli bez toho, aby im oponenti vyčítali porušenie platných nariadení. Kollár je teda opäť v plnom pracovnom nasadení a to aj napriek tomu, že len pred niekoľkými týždňami podľa vlastných slov doslova ušiel hrobárovi z lopaty. „Najprv som sa dostal do Nemocnice Svätého Michala, odkiaľ ma previezli do Petržalky, kde mi urobili prvý cievny zákrok. Po zákroku ma previezli na traumatológiu na Kramáre, kde ma dali dokopy a naozaj vytrhli hrobárovi z lopaty,“popísal udalosti v krátkom videu z nemocnice ešte začiatkom novembra. Po mesiaci hospitalizácie v piatok z nemocnice sv. Michala odišiel do domácej liečby.

Fotografie z nočnej návštevy nájdete v galérii.