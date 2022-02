Špeciálne zapletené vrkoče, ktoré sú typické pre milovníkov štýlu reggae, si pred dvoma rokmi nechala urobiť aj Lucia Ďuriš Nicholsonová. Europoslankyňa pre túto zmenu imidžu navštívila aj špeciálne vlasové štúdio. "Vždy sa mi páčili dredy, má ich môj syn, aj jeho krásna priateľka. A tak som si povedala, prečo to neskúsiť," vysvetľovala exsaskárka toho času svoje rozhodnutie.

Podľa slov Ďuriš Nicholsonovej tento špecifický účes potrebuje určitú starostlivosť a tiež každý polrok musí dredy skracovať. Pričom na rozdiel od obyčajných vlasov sa to nedá spraviť samostatne a musí navštevovať špeciálne vlasové štúdií. Mimo toho je europoslankyňa aj milovníčkou cyklistiky a dredy jej pri športovaní robili poriadny problém. "Tá prilba XXL vytvára príliš veľký odpor...Ale keď si tie dredy raz ostrihám, s S-kovou prilbou to bude už len lepšie," písala politička o skúsenostiach bicyklovania s takýmto účesom.

Obľúbená politička aktuálne poriadne prekvapila svojich fanúšikov, keď na sociálnej sieti uverejnila fotografiu s informáciou, že sa svojich dredov predsa len rozhodla zbaviť! "Trvalo to len chvíľu a váhala som len pri prvom drede, predsa len, boli tu so mnou dva roky. Potom už nebola cesta späť. Niekto raz povedal, že žena, ktorá si ostrihá vlasy, je pripravená zmeniť svet. Dnes by som ho zmenila radšej ako kedykoľvek predtým.Na svet bez vojen," napísala k fotografii s novým účesom.

Anketa Ako sa Vám páči nový účes Lucie Ďuriš Nicholsonovej? Super účes! Veľmi sa jej to hodí. 0% Viac sa mi páčila s dredmi. 0% Najviac sa jej hodia kučeravé vlasy. 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný