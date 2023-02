FOTO Neuveríte, KDE nachytali bývalého ministra! Čože si to Gröhling KUPUJE?

Aj poslanci parlamentu sú iba ľudia. Odolať chutným syrom sa nepodarilo ani bývalému ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi (SaS), ktorého zachytil čitateľ na známom salaši neďaleko Ružomberku.

„Zahliadol som stáť povedomú tvár pred okienkom, kde som sa tiež vybral kúpiť syry. V tom som zistil, že ide o exministra Gröhlinga. Zistila to aj predavačka, ktorá ho celá nadšená vítala a ešte aj druhej kolegyni kričala, že prišiel minister. Bola to taká vtipná situácia, že som to musel odfotiť,“ napísal nám čitateľ.

„Áno, som to ja. V stredu sme mali stretnutie s členmi v Martine a keďže som bol relatívne kúsok od mojej obľúbenej syrárne, tak som sa tam zastavil. Týmto pravým domácim syrom sa jednoducho nedá odolať. Kúpil som maslo, bryndzu, pareničky a korbáčiky,“ povedal Branislav Gröhling.