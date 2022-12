Lucia Ďuriš Nicholsonová (45) je slovenská liberálna politička a aktuálne pôsobí ako poslankyňa Európskeho parlamentu. Je známa tým, že svoj voľný čas miluje tráviť športom s manželom, ale aj so svojimi deťmi. Na sociálnej sieti sa najnovšie pochválila záberom svojho 6-ročného syna Jakubka, ktorému dopriala zaujímavý módny doplnok!

Europoslankyňa zverejnila aj konverzáciu, ktorá predchádzala tomu, že svojmu malému synovi dovolila nosiť náušnicu. Uznala, že ju Jakubko svojimi odpoveďami naozaj zaskočil. „Jakub má šesť rokov a sú chvíle, keď je to môj najväčší učiteľ,“ napísala Ďuriš Nicholsonová na svoju sociálnu sieť.

Bývalá saskárka uviedla, že v generácii, v ktorej vyrastala, by rodič skríkol rázne nie alebo by padlo „zaucho“ a otázky by stíchli. Priznala sa, že synovi na poslednú otázku jednoducho nedokázala odpovedať.

„Môj Jakub má dnes náušnicu. A ja netuším, či som sa zachovala správne, ale pravda je taká, že som mu na jeho poslednú otázku jednoducho nedokázala dať odpoveď. Prečo vlastne?"

Pre Ďuriš Nicholsonovú je podľa jej slov fascinujúce, ako ju dokáže jej malé dieťa veľa naučiť prostredníctvom otázok, ktoré kladie. „Nehanbím sa priznať, že niekedy jednoducho nemám odpoveď,“ doplnila. Podľa nej by mala byť schopnosť priznať si zaváhanie viac prítomná aj medzi politikmi.

Nie je to však prvý krát, čo synovi dovolila výrazný módny doplnok. „S akrobatom Kubom v prírode. Z Bruselu hlásim slnečno, 17 stupňov uprostred novembra. Neuveriteľné. Peknú nedeľu všetkým,“ napísala k fotkám na svojej sociálnej sieti. Jej syn Jakubko mal vtedy pre zmenu zaujímavý módny doplnok vo svojich vlasoch.