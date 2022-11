"Veľa múdrych sociológov a politológov hovorí, že ÁNO. Stretávam sklamaných a nahnevaných ľudí, ktorí NEMAJÚ koho voliť," začala status Nicholsonová. Ďalej dodáva, že ju teší, že že sú medzi nami slušní, múdri a vzdelaní mladí ľudia. " Títo skvelí ľudia nechcú len čakať na zázrak, ale sami chcú prispieť k premene Slovenska na kvalitný štát s kvalitnými službami pre všetkých. Nesmierne si ich za to vážim a cítim voči nim obrovskú zodpovednosť," píše Nicholsonová.

Medzi tými desiatkami ľudí sú podľa nej mnohí takí, ktorí chcú spolupracovať len na odbornej báze, ale boja sa vstúpiť do politiky naplno. Nechcú byť ministrami, ani poslancami, pretože tá scéna, ktorá denne zapĺňa médiá zlými a horšími príbehmi z politického dna, je pre slušných ľudí podľa Nicholsonovej desivá.

"Toto nemá byť nejaký nábor. My zatiaľ vôbec nevieme, či sa pretransformujeme do politickej strany. Nechceme vytvárať viac politického planktónu so šiestimi percentami. Máme väčšie ambície a vyššie nároky sami na seba," konštatovala na sociálnej sieti.

"Český behaviorálny patológ Andrej Drbohlav charakterizuje psychopata v politike takto: Je to narcis, presvedčený o tom, že je úspešný, krásny a výnimočný. Nezriedka je to patologický klamár a manipulátor. Vyznačuje sa absenciou svedomia a ľútosti, nedostatkom súcitu a empatie s ostatnými. Ak nepôjdete do politiky VY a VY, TÍTO do nej pôjdu určite," tvrdí poslankyňa Európskeho parlamentu.

Na samotný záver dodala, že chce vyzvať múdrych a skromných ľudí s potenciálom, aby našli odvahu a aby o našom živote už viac nerozhodovali "hlúpi, podpriemerní a ukričaní psychopati". "Prestaňte sa báť politiky. To, že je politika dnes stoka, neznamená, že ňou musí byť aj zajtra," ukončila svoj status Ďuriš Nicholsonová.