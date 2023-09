Nominácia do súťaže Slovak Press Photo je pocta a prestíž! Našim kolegom Martinovi Domokovi (45) a Matejovi Kalinovi (44) sa to darí už niekoľko rokov. Aj v tomto 12. ročníku uspeli, vyhrali a ukázali, že patria k najlepším fotografom na Slovensku.

Slovak Press Photo má za sebou už 12. ročník. Odborná porota to nemala jednoduché: Do súťaže sa prihlásilo 151 fotografov, ktorí poslali 1 495 fotografií. O to viac nás teší, že medzi niminovanými na hlavné ceny boli aj naši kolegovia Martin Domok a Matej Kalina. A nielen to. Oni aj dve kategórie vyhrali!

Martin Domok získal prvé miesto v kategórii Šport – Séria fotografií. Ide o snímky Petra Sagana na Tour de France. Matej Kalina sa stal víťazom kategórie Reportáž – Séria fotografií.

Martin fotil posledné etapy Sagana

Martin Domok Získal prvé miesto v kategórii Šport za sériu fotografií Petra Sagana na jeho poslednej Tour de France.

Martin Domok rád a často fotí veľké športové podujatia. Zdroj: EMIL VAŠKO

Martin Domok zaujal porotu sériou šiestich fotografií, ktoré vznikli počas posledných dvoch etáp na Tour de France 2023. Bola to posledná Grand Tour slovenského cyklistu Petra Sagana. Náš fotograf jej dal výstižný názov Koniec koncov. Končím. “Mrzí ma, že nevyšiel pôvodný plán: mali sme fotiť päť etáp Tour de France, nakoniec sme fotili len dve. Vo víťaznej sérii sú tri fotografie z 20. etapy a tri z 21., teda z poslednej etapy,” odhaľuje pozadie vzniku záberov.

“Som rád, že sa nám s redakciou šport24 podarilo byť pri tomto míľniku kariéry Petra Sagana a mal som som možnosť fotiť jeho poslednú etapu na Grand Tour,” pochvaľuje si. A vysvetľuje, prečo si tieto momenty tak cení: “Byť na Tour je zážitok na celý život. Môžem fotiť témy blízke môjmu srdcu a to ma fotograficky napĺňa,” hovorí.

Matej Kalina v nocľahárni pre bezdomovcov

Matej Kalina V súťaži mal 3 nominácie. V kategórii Reportáž: DePaul (za ňu získal prvú cenu) a Angi Mlyn (Rómovia v Michalovciach), v kategórii Kultúra: Tublatanka 40.

Matej Kalina sa zameriava na sociálne problémy a oblasti. Zdroj: MARTIN DOMOK

Matej Kalina, ktorý už v minulosti získal viacero ocenení Slovak Press Photo a Czech Press Photo, nafotil sériu s jednoduchým, ale výstižným názvom De Paul. Snímky zachytávajú obyvateľov nocľahárne sv. Vincenta de Paul v Bratislave. Poskytuje útočisko viac ako 180 ľuďom bez domova, je najväčšou v strednej Európe. Pomoc tu nájdu aj ľudia pod vplyvom návykových látok bez známok agresivity. Okrem polievky a lôžka dostanú ošetrenie, sprchu i náhradné oblečenie. Priestory však nespĺňajú európske štandardy a príspevky pokryjú len najnutnejšie náklady. Dobrovoľníci takto suplujú úlohu štátu.

A prečo sa Matej rozhodol práve pre túto tému? “V práci vo vydavateľstve News and Media Holding fotografujem rozmanité témy, no srdcu blízke sú mi hlavne sociálne oblasti, pri ktorých uprednostňujem čiernobielu fotografiu,” vysvetlil nám.

Prečo je víťazstvo také cenné?

Obaja kolegovia si vážia prestížne ocenenia Slovak Press Photo, veď vypovedajú o ich práci. “Do súťaže posielam fotografie od jej vzniku. Cením si hlavne možnosť nechať posúdiť úroveň svojej práce odbornou porotou. Pravidelne sa snažím zúčastňovať aj workshopov pod vedením predsedov poroty aktuálnych ročníkov, počas ktorých je priestor na otvorenú diskusiu aj s inými fotografmi,” vysvetľuje Matej Kalina.

“Som rád, že sa mi podarilo vyhrať, veď je to moja prvá výhra v Slovak Press Photo. Aj preto si ju veľmi vážim,” hovorí Martin Domok.