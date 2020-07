Na začiatku týždňa sme priniesli informáciu, že europoslankyňa Monika Beňová je opäť tehotná. To, že pod srdcom nosí dcérku Leu, priznala aj samotná politička, ktorá je v šiestom mesiaci. "Tehotenstvo považujem za veľmi krásne a šťastné a zároveň veľmi osobné a intimne obdobie v živote ženy. Aj preto sme si to chceli užívať čo najdlhšie bez pozornosti médií," napísala na sociálnej sieti po prevalení informácie.

Poslankyni sa tehotenstvo podarilo schovávať tak dlho zrejme aj kvôli pandémii koronavírusu, ktorá ju, tak ako aj mnohých ďalších, prinútila prečkať prvú vlnu doma. Epidemiologická situácia sa však upokojila a odchody straníkov zo strany Smer-SD prinútili jej lídra Roberta Fica zvolať stranícky snem, na ktorý prišla aj samotná Beňová.

Europoslankyňa neskrývala svoj kritický názor na volenie nového predsedníctva strany, ktorý podľa jej slov nijako neprekvapil. Možno aj to bolo dôvodom, prečo zo snemu odišla predčasne. "My máme po sneme. Skočila som si do mesta na zmrzlinu ( jednu pre Leu nugatovu a jednu pre mňa cheescake) a teraz som doma išla niečo pozbierať do záhrady na obed a večeru," napísala na sociálnej sieti.

Na outfit, ktorý europoslankyňa zvolila, sa pozrela aj štylistka Andrea Ziegler. Jej hodnotenie nájdete v galérii článku.