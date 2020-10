Problémy ministerky s kolenom sa začali približne mesiac dozadu. "Bola naozaj pekná nedeľa ja som sa zrazu nedokázala postaviť. Dôvodom je meniskus, s ktorým niečo je. Neviem síce, čo presne, ale viem, že to veľmi bolí. Bolesť sa nedá zastaviť a lekár mi oznámil, že je nutné to riešiť operáciou," napísala na sociálnej sieti koncom septembra.

Ministerka sa vtedy priznala, že už vyše mesiaca trpí roztrhnutým skríženým väzom, ktorý je následok pádu na lyžiach. Čoraz väčšie problémy jej mal spôsobovať aj meniskus. "Je dosť pravdepodobné, že môj aktuálny stav súvisí práve s tým, že som to v minulosti poriadne neriešila, čo sa mi zjavne teraz vypomstilo," opísala.

Operáciu mala absolvovať ešte začiatkom októbra, no pre nečakané komplikácie ju museli preložiť. "Jedno z predoperačných vyšetrení totiž nedopadlo dobre. Vraj by som sa nezobudila z narkózy," načrtla dôvod. Problémy mali súvisieť so štítnou žľazou. Tie sa, zdá sa, vyrišeili a tak mohla absolvovať operáciu.

Po prebratí z narkózy sa pomocou sociálnej sieti prihovorila aj svojim voličom. "Som po operácii a bude to dobré, ja to zvládnem. My všetci to zvládneme," napísala. Veľa ľudí jej pod príspevkom napísalo povzbudzujúci komentár. Jedným z nich je aj súčasný partner prezidentky Zuzany Čaputovej, Juraj Rizman. "Rýchle uzdravenie," napísal.