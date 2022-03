Ministerku kultúry Natáliu Milanovú (OĽaNO) začiatkom roka poriadne krititizoval odborník na etiketu, keď sa na tlačovej konferencii postavila pred médiá s poriadne odrastenými vlasmi. Šediny boli viditeľné v okolí cestičky vo vlasoch, najmä pri predklone. "My muži si vlasy spravidla nefarbíme, no u žien v istom veku a postavení je pravidelná údržba účesu a farbenie vlasov súčasťou osobnej hygieny a celkového imidžu v spoločnosti. Je však úplne ľudské a prirodzené, že dámam od istého veku vyrastajú šediny a tie si pravidelne prekrývajú farbou na vlasy. Nie je to podľa mňa žiadne veľké faux pas, no podľa fotografie pani ministerke ušiel termín prefarbenia o dlhšiu chvíľu..." povedal vtedy odborník na komunikáciu, protokol a etiketu Marek Trubač.

Odborník v tom čase zdôraznil, že ak je niekto v postavení člena vlády, ktorý je denne na obrazovkách a pred objektívmi fotografov, je potrebné myslieť aj na takéto detaily a vyhnúť sa čaru nechceného. V prípade Milanovej totiž nešlo o výnimku. Ministerka sa už viackrát objavila pred kamerami so zanedbanými alebo odrastenými vlasmi. Aktuálne sa zdá, že šéfka rezortu kutlúry sa rozhodla pre radikálnu zmenu imidžu!

Ministerka na sociálnej sieti zverejnila nové video, v ktorom informuje o tom, že isté ruské média budú na Slovensku zakázané. "Včera v noci vstúpilo do účinnosti nariadenie EÚ, ktoré zaväzuje všetkých operátorov, aby vylúčili vysielanie Russia Today a agentúry Sputnik zo svojich ponúk. Bez váhania tak urobí aj Slovensko," uviedla Milanová. Fanúšikovia stránky si ihneď všimli, že ministerka má nový účes. Dlhé obdobie bola verná tmavému odtieňu vlasov, teraz sa však objavila so svetlým odtieňom! Či sa jej experiment vydaril, posúďte sami!

