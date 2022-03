Šofranko má obrovský dôvod na radosť. Ako na sociálnej sieti uviedla, narodil sa jej vnúčik. No k radostnému statusu, ktorý uverejnila, pripojila aj dôležité posolstvo, ktoré je v dnešných ťažkých časoch čoraz naliehavejšie. "Moja dcéra priviedla na svet Adamka. Saška a Adam majú už druhého synčeka. Je to obrovský dar, obrovské šťastie," rozcítila sa. "A ja som mohla objať jeho bračeka - Alexa, s ktorým doma čakáme na ich príchod. Máme kde bývať, chodíme do práce, sme zdraví a tešíme sa z každého jedného dňa. A najdôležitejšie je, že rodina môže byť spolu," píše Šofranko.

Video: Mária Šofranko skladá poslanecký sľub

V emotívnom duchu pokračuje aj v ďalšej časti statusu. "Priatelia, hrdinami tejto krutej vojny sú matky, ktoré nevedia, kam idú, ale bránia svoje deti do posledného dychu. Hrdinami sú aj otcovia, ktorí bránia svoju zem a nemôžu objať svoje deti, aj keby to chceli najviac na svete," napísala. "My svoje deti objať môžeme. Je to dar, obrovský dar, obrovské šťastie," uzavrela.

