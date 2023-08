Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba (52) prežíva najkrajšie obdobie svojho života! So svojou manželkou Miroslavou (38) totiž očakávajú narodenie spoločného dieťaťa. Župan aktuálne zverejnil fotky partnerky s rastúcim bruškom.

Bratislavský župan Juraj Droba vstúpil druhýkrát do manželstva koncom augusta 2022. Jeho vyvolenou sa stala atraktívna brunetka Miroslava Valovičová, ktorá zastávala funkciu generálnej komisárky slovenskej expozície na EXPO DUBAJ. Ich svadba sa konala vo veľkom štýle a nechýbali na nej ani prominentní hostia zo sveta slovenského šoubiznisu a politiky.

V máji tohto roka manželia Drobovci oznámili radostnú novinku, že sa ich rodinka má čoskoro rozrásť o nového člena. „Čaro vznikajúceho života ❤️ Tešíme sa na Teba chlapčiatko naše a milujeme Ťa nadovšetko už teraz. Ďakujem Ti Juraj Droba za Tvoju lásku. Ty a naše deti ste stred môjho vesmíru,“ napísala toho času Miroslava na sociálnej sieti.

Odvtedy manželka bratislavského župana pravidelne zdieľava fotografie s rastúcim tehotenským bruškom, a že sa už nevie dočkať narodenia svojho bábätka. „Vždy som túžila po veľkej rodine. A nesmierne sa všetci tešíme na jej nového člena,“ priznala v jednom svojom príspevku.

Župan Droba najnovšie zverejnil ďalšie fotografie svojej manželky, ktorá je už v pokročilom štádiu tehotenstva. "Musím zaklopať na drevo a poďakovať tam hore, lebo zatiaľ ide všetko úplne hladko. Chlapec v brušku mojej Mirky má už teraz viac, ako tri kilá a o pár týždňov by mal prísť medzi nás na tento svet. Všetci štyria sa naňho nesmierne tešíme, a chceli sme sa aspoň takto o tú radosť podeliť," pripísal Droba k fotke.

"S Mirkou zháňame posledné veci, ktoré nám bude treba, deti Jurko a Vivien sa predháňajú vo vymýšľaní spoločných aktivít, ktoré chcú hneď s novým bratom realizovať Prosím, držte nám tieto posledné dni palce. P.S. Fotky v štúdiu robím tak raz za štyri roky (kampaň), tentokrát sme spravili výnimku," dodal tiež Droba.

Juraj Droba už má z prvého manželstva syna Jurka, jeho manželka Mirka zas vychováva dcérku Vivien. „V našej rodine prežívame silné obdobie, keď sa s Jurajom tešíme na naše bábätko a Vivi s Jurkom sa tešia na ich spoločného bračeka. Je to obdobie plné očakávaní, úplne nových situácií a plánovania príchodu nového krehkého človiečika, za ktorého budeme mať zodpovednosť všetci. Je to eufória a radosť, ale zároveň aj únava, či obavy, aby bolo všetko v poriadku. Ale ja viem, že spoločne vždy všetko zvládneme tak, ako doteraz. Pred dvoma rokmi sme spojili dve rodiny do jednej a som vďačná, že sme v tomto spojení našli magickú súhru, láskyplný prístav a spoločné šťastie pre všetkých štyroch, čoskoro piatich,“ napísala Miroslava Drobová.

