Minister zverejnil záber z Jasnej, kde sa víťazkoui všerajších pretekov stala Petra Vlhová. Naď stretnutie s ňou prežíval s nadšením. "To najmenej je poďakovať jej za všetko úsilie, snahu a odhodlanie hrdo reprezentovať Slovensko a v neposlednom rade aj naše obranné Vojenské Športové Centrum Dukla," napísal na svojom profile, pričom zároveň poznamenal, že na pretras prišla aj téma masívnejšej podpory pre slovenský šport. "Vynikajúcu diskusiu o podpore športu na Slovensku a aj priamo cez VŠC Dukla sme mali aj s Adamom Žampom a Andreasom Žampom. Sú to nielen úžasní lyžiari - reprezentanti, ale tiež skvelí chalani. Práve šport je to, čo nás všetkých spája aj v týchto ťažkých časoch a rezort obrany chce byť maximálne nápomocný," poznamenal.

Minister Naď a víťazná lyžiarka Petra Vlhová. Zdroj: facebook J.N.

Naštvaná verejnosť

Do ministra sa za jeho verejné stretnutie pustila verejnosť. Tip od rozhnevaného občana zverejnila stránka Nekŕmte nás odpadom. "Papalášizmus v priamom prenose. A argument? Sú tam zamestnancami rezortu obrany a musel som s nimi prediskutovať náležitosti. Zrazu 06.03.2021 musel pán minister s Petrou aktívne komunikovať a aj sa odfotiť a dať to na sociálne siete. To je všetko úplne také normálne. Ale že obyčajný bežný človek nemôže ísť mimo okresu, že nemôže ísť navštíviť svoju rodinu, ktorú nie niekoľko týždňov, ale niekoľko mesiacov nevidel, to teba vôbec nezaujíma. Teraz ešte odargumentuj že si prekonal covid, alebo že máš potvrdenie od zamestnávateľa na služobnú cestu a pod. Ozaj a cesťák máš vyplnený? Či ideš teraz narýchlo antidatovať? Alebo ti Mikas dal výnimku?" odznelo v príspevku na stránke.

Podľa medializovaných informácií sa mal na pretekoch v Jasnej objaviť aj minister vnútra Romen Mikulec, ale aj minister dopravy Andrej Doležal.

Stanovisko ministrov zisťujeme a správu budeme aktualizovať.