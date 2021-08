Linda Tribusová prežíva najkrajšie obdobie svojho života! 9. júla priviedla na svet synčeka Theodora. Brunetku sme mohli spoznať najprv ako asistentku poslanca Petra Pčolinského, neskôr sa stala hovorkyňou Sme rodina.

So svojím partnerom Mariánom v marci tohto roka oznámili na sociálnej sieti radostnú novinu, že sa stanú rodičmi. "Nesmierne sa na teba tešíme," napísala vtedy brunetka k fotografii, kde ju už bolo vidno s rastúcim bruškom a v objatí partnera. Podľa slov Tribusovej sa poznajú už dlhé roky. V minulosti mali spolu päťročný vzťah, ktorý sa neskôr skončil, no ich cesty sa znovu stretli."Stará láska nehrdzavie," konštatovala.

Z bábätka sa podľa jej slov tešia. "Na začiatku to bolo náročné, ale pomaličky si už zvykáme na režim. Aj keď teraz prežívame tažšie obdobie, lebo Theodora trápia dojčenské koliky, čo máva veľa chlapcov, ale dá sa to zvládnuť," prezradila. Dodala, že so starostlivosťou o bábätko jej pomáhajú najbližší a k práci pre Kollára sa chce vrátiť čo najskôr.

Románik s Kollárom?

Minulý rok sa o Tribusovej písalo aj ako o novom objave Kollára. O jej údajnom romániku s lídrom Sme rodina informoval týždenník Plus 7 Dní, ktorý pred Vianocami mladú brunetku zachytil v Kollárovej vile na Slavíne. „Sú spolu dlho. Nie je to žiadne tajomstvo. Keď zazvoníte u Borisa doma, tak vám pravdepodobne otvorí Linda. Bývajú spolu,“ prezradil toho času multioteckov kamarát.

Tribusová tieto vyjadrenia razantne odmieta. "My máme fajn vzťah, ale nie je to taký blízky vzťah, ako písali niektoré média", uviedla Tribusová. Odmieta však tvrdenia a špekulácie, žeby s Borisom Kollárom niečo spolu mali, alebo žeby bola jeho bývalá partnerka či milenka. "V tom čase, keď sa o tom písalo, som bola s mojím vterajším partnerom, takže to nebolo pekné a dosť ma to vtedy zasiahlo," uviedla na margo celej záležitosti.

