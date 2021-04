Predseda parlamentu Boris Kollár (55) sa nikdy svojimi majetkami netajil. No to, čo prezradil vo svojom majetkovom priznaní uverejnenom na webovej stránke Národnej rady, už naozaj vyráža dych. Najnovší prírastok do jeho nespočetných nehnuteľností sa nachádza v meste šejkov, teda priamo v Dubaji! Kollár okrem toho vlastní nehnuteľnosti v Thajsku, Rakúsku a niekoľko lukratívnych obydlí aj doma na Slovensku.

Predseda parlamentu sa pred pár rokmi pochválil, ako speňažil svoje dve luxusné vily na Floride. Kúpa oboch nehnuteľností ho vyšla dokopy na 4,3 milióna dolárov, no predával ich za 8,2 milióna eur! Hneď nato si zaobstaral lukratívnu haciendu s rozlohou 650 m2 v Thajskom Koh Saumi, kde si chodí užívať voľné dni aj so svojimi deťmi. Podľa majetkového priznania sa mu to však málilo a najnovšie vlastní nehnuteľnosť aj v Dubaji!

Hoci Dubaj nie je hlavným mestom Spojených arabských emirátov, je tým najľudnatejším a hlavne najluxusnejším. „Najvyššia budova sveta Burj Khalifa je stredobodom multimiliardového projektu a hlavná atrakcia v meste. Navštíviť ju je neopakovateľný zážitok na celý život,“ píše sa v príručkách o Dubaji. V letných mesiacoch sa tu teplota pohybuje až nad 41 °C.

Koh Saumi si je s Dubajom podobné azda iba v teplotách. Na jednom z troch najväčších thajských ostrovov sa najvyššie teploty štverajú k 35 °C, no nájdete na ňom iba pár hotelov. Na tomto ostrove totiž dbajú na nedotknuteľnosť prírody. Kollár si tu tak môže aj so svojimi ratolesťami užívať malebné pláže, palmy, podmorský život a môže tu obdivovať aj budhistické chrámy. Podľa fotiek a videí, ktoré často zverejňuje, si v exotike užíva so svojou širokou rodinou. Relaxovať berie svoju mamu aj deti.

Avšak len cena jednej spiatočnej letenky môže šéfa parlamentu vyjsť aj na 700 eur. A z výšky sumy za luxusný dom v tejto oblasti sa môže niekomu zatočiť hlava. Samozrejme, závisí od výhľadu a oblasti, ale trojizbové domy začínajú na sume 450-tisíc eur. Tie väčšie so šiestimi izbami a s krásnym výhľadom sa môžu vyšplhať aj na 1 700 000 eur! Kollár však uviedol, že svoju vilu si dal postaviť od základu. Je možné, že s ňou má podobné plány ako stou v USA a predá ju neskoršie so ziskom.

Kollár má vo svojom majetkovom priznaní aj vlastníctvo chaty v rakúskom Bergu. Podpredsedníčka a poslankyňa Kollárovej strany Sme rodina Petra Krištúfková (44) si na nie veľké prekvapenie uviedla vo svojom priznaní bezodplatné užívanie predmetnej chaty u našich západných susedov. Nie je na tom nič divné, veď multiotecko má s Krištúfkovou dcérku Ester. Milionár v politike má nehnuteľnosti aj na Slovensku. Priznal sa k trom rodinným domom, bytu a podielu na pozemku. Okrem toho vlastní „umelecké diela zberateľskej hodnoty, zbierku hodiniek a šperkov, cenné papiere, akcie v spoločnosti a obchodné podiely v deviatich s. r. o.“ Zaujímavosťou je aj to, že Kollár sa priznal k finančnému záväzku (môže to byť aj úver), ktorý mu vznikol k 1. januáru 2019.