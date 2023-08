Rodos sa stáva turistickým hitom. Po utlmení celosvetovej pandémie koronavírusu, ho podľa portálu statista.com navštívilo cez 2,5 milióna ľudí. Postupom času sa stal aj obľúbenou destináciou Slovákov, ktorých už možno pobrežie Jadranu omrzelo.

Azda nikto nemohol predpovedať masívny požiar, ktorý sa v dôsledku vysokých teplôt a obdobiu sucha, domácim hasičom nedarilo uhasiť. Na pomoc boli preto vyslané pomocné jednotky z množstva krajín medzinárodného spoločenstva. Koncom júla odletela vládnym špeciálom z bratislavského letiska už druhá skupina 30 hasičov. „Slovensko je malá krajina, ale pri krízových situáciách sa na nás dá spoľahnúť. Dokázali sme to už viackrát aj v tomto roku, či už pri zemetrasení v Turecku alebo záplavách v Taliansku,“ vyhlásil premiér Ľudovít Ódor. Vystriedať majú prvú skupinu, ktorá bola nasadená pri obci Vati.

Požiare spustili jednu z najväčších evakuačných akcií Grécka. Podľa domácich autorít malo byť na sever ostrova presunutých približne 19,000 ľudí, prevažne turistov. Ani to však neprinútilo niektorých adrenalínovejších dovolenkárov zmeniť svoje letné plány. Jednou z nich je aj rodinka kandidátky za SaS Janky Kiššovej, ktorá sa na Rodos vydala koncom júla. „Keďže mám za sebou veľmi ťažký pracovný rok, a zrejme ešte ťažší pred sebou, potrebovala som oddych ako soľ,“ vyjadrila sa pre našu redakciu Kiššová, s tým, že „pre Rodos sme sa rozhodli hlavne preto, že sú tu výborné podmienky na môj najobľúbenejší – windsurfing.“

Okrem rodinky si na Rodos „pribalila“ aj svoju štvornohú kamošku Emmu. „Je to vodný pes, miluje vodu a ja milujem čas strávený s ňou. Obzvlášť ranné prechádzky po prázdnej pláži, keď ešte všetci spia. Nevyhnem sa tu ani práci, ale to nevadí, som zvyknutá. Z mentálneho ničnerobenia by ma asi aj tak porazilo,“ uzatvára s dávkou humoru Kiššová.

Kiššovci sa, našťastie, ubytovali na tej strane ostrova, ktorú požiare ešte nezasiahli. Ohne videla na vlastné oči. „Zábery z druhej strany ostrova vyzerajú fakt desivo, oheň akoby siahal až k hotelom,“ opisuje svoje zážitky Kiššová, „ale tu na severovýchode niet po ohni ani stopy. Držím palce, aby sa podarilo čo najskôr dostať oheň pod kontrolu a aby boli všetci v poriadku a v bezpečí.“

Oceniť nezabudla ani prácu slovenských hasičov nasadených v Grécku: „Veľká vďaka slovenským hasičom, ktorí tu vraj tiež pomáhajú hasiť. A ďakujem všetkým, ktorí ste si na nás spomenuli, máte o nás starosť a od rána nám píšete. Je to veľmi fajn pocit vedieť, koľko má človek priateľov, ktorí naňho myslia.“

