Exprezident Andrej Kiska (58) má dôvod na radosť! Dnes sa totiž vydáva jeho staršia dcéra Natália. Tá momentálne aj so svojou dcérkou a partnerom žije vo Viedni, no svoj veľký deň prežíva práve v srdci Bratislavy. Aj napriek predchádzajúcim komplikáciám, zdá sa, dopadol na jednotku.

Andrej Kiska vydal dcéru! O tom, že chystá svadbu, informovala na sociánej sieti niekoľkokrát. Do plánovania však vstúpila pandémia, a tak sympatická brunetka musela termín preložiť. "Naša rodina má starších členov, ktorí by mohli ochorieť. Ktokoľvek by sa mohol nakaziť. Rozhodli sme sa byť radšej v bezpečí, ako ľutovať," napísala vlani s tým, že svadbu bude musieť odložiť.

Kiskova dcéra sa tak s partnerom mohla naplno venovať ich spoločnej dcérke Lily Sophie. Rodinka si nažíva vo Viedni, ktorá je od Bratislavy vzdialená len niekoľko kilometrov.

Natália Kisková s partnerom Michaelom. Zdroj: INSTAGRAM

Pandémia však momentálne čiastočne ustala, a tak si šťastný pár môže po roku konečne povedať svoje áno. Zvolili na to priestory Primaciálneho paláca, kde sa zhromaždila aj ich rodina. Kisková sa s prípravami na svoj veľký deň podelila aj s fanúšikmi na sociánej sieti.

Slávnostný svadobný ceremoniál sa začal krátko po druhej hodine popoludní. Priestor paláca za plnili hostia, medzi ktorými nechýbal exprezident, no na svadobný obrad prišla napríklad aj starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová či bývalá podpredsedníčka Správy štátnych hmotných rezerv Zuzana Šubová. Nevesta Natália zrejme každému vyrazila dych svojimi nádhernými šatami. Rozkošná bola aj jej dcérka Lily Sophie.