Ostala v šoku! Mimoriadne nepríjemnú skúsenosť so slovenským zdravotníctvom má za sebou niekdajšia ministerka financií Brigita Schmögnerová (73). Pre denník Plus JEDEN DEŇ otvorene opísala zážitok priamo z urgentného príjmu na Bratislavských Kramároch.

Na urgentný príjem podľa vlastných slov včera dorazila za sestrou, ktorú tam priviezla pohotovosť pre problémy s krvným tlakom. "Bohužiaľ, musím konštatovať, že médiá by mali pripraviť reportáž o tom, ako to vyzerá na bratislavskom urgentnom príjme. Tú situáciu by ste museli vidieť. Predstavte si, že príde zdravotná sestra, ktorá pacientom oznámi, že tí, ktorí práve prišli, budú čakať najmenej štyri hodiny," rozhovorila sa pohoršená Schmögnerová.

Situáciu exministerka označila za absurdnú. "Predpokladám, že na urgentný príjem nikto neprichádza preto, lebo sa cíti dobre. Konkrétne moja sestra tam bola približne od štvrtej a domov sme ju priviezli o pol desiatej. Povedzme teda, že sme odchádzali o štvrť na desať. Takto vyzerá bratislavský urgentný príjem," povedala.

Schmögnerová označuje situáciu za hodnú pozornosti médií. Podľa jej slov počas pobytu na Kramároch prichádzala "sanitka za sanitkou". Prijímacia miestnosť bola podľa exministerky preplnená a vedľa seba podľa nej ležali starí ľudia. "Celé by to stálo za reportáž, nech sa vážený pán minister trošku pohne zo svojho kresla a nech sa ide pozrieť, čo konkrétne ľudí čaká," konštatovala.

"Úprimne poviem, že sa vôbec nesťažujem na lekárov, ale organizácia je katastrofálna. Neviem, ako je možné, že urgentný prípad má na pomoc čakať štyri hodiny. Lekári toho musia mať určite plné hlavy, musia byť preťažení, no toto je otázka na tých, ktorí to riadia. Nech sa na to pozrie riaditeľ nemocnice a ak to nevie riešiť, nech to rieši minister," uzavrela Schmögnerová.

O reakciu sme požiadali aj nemocnicu. Článok budeme aktualizovať.