Premiér Eduard Heger veľakrát vyzýval Slovákov, aby tento rok strávili dovolenku vo vlasti. Tým by podporili domáci cestovný ruch a tiež by zbytočne neohrozovali verejne zdravotníctvo, keď sa v Európe rýchlo šíri delta variant koronavírusu. Jeho prosby však ignorovali niektorí vysokopostavení politici, ktori vyrazili oddychovať do zahraničia. Kotvy zdvihla prezidentka, ktorá navštívila Taliansko. Zvolila kratší oddych v podobe predĺženého víkendu na území malebného Toskánska. „Môžem potvrdiť, že prezidentka strávila s dcérou predĺžený víkend v Taliansku,“ potvrdil pred časom informáciu pre náš denník hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Dovolenku exkluzívne pre náš denník nedávno potvrdil aj Kollár. Ten vyrazil do Talianska spolu so svojou bývalou partnerkou Andreou Heringhovou. „Bol som tam s rodinou. Nielen s Andreou, Sárkou a Borkom, ale aj s mojou mamou a s dcérou Ester. Bola to klasická rodinná dovolenka,” povedal. Ako ďalej upresnil, na Capri chodí rád a nebol tam prvý raz. Dovolenkou, strávenou v zahraničí, sa na sociálnych sieťach pochválila aj europoslankyňa Monika Beňová. Viac ako týždeň strávila v nádhernej a luxusnej lokalite pri mori v Slovinsku so svojim partnerom Ľubomírom Klčom a ich dcérou Leou. Spolu s Beňovou oddychoval aj jej starší syn Martin so snúbenicou Grétkou.

Slovensko opustil aj minister hospodárstva a šéf SaS Richard Sulík. Týždenník Plus 7 DNÍ ho prichytil na jachte v Chorvátsku. Svojho šéfa nasledovala aj jeho stranícka kolegyňa Janka Bittó Cigániková. "Konečne dovolenka," napísala na svojom profile na sociálnej sieti poslankyňa a status sprevádzali štipľavé fotky poslankyne v plavkách.

Eduard Heger sa takto pridal k dovolenkárom v politike. Na sociálnej sieti zverejnil dokonca aj plánovaný program rodinnej dovolenky.