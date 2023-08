Plavčana zazrel čitateľ denníka Plus JEDEN DEŇ v bratislavskej Medickej záhrade, kde si vyrazil v dobrej nálade v spoločnosti manželky Viery a svojich dvoch vnúčat. Kočík pristavili k parkovým lavičkám a na chvíľu sa tam aj zdržali.

Plavčan s manželkou sa postarali o zverené deti skutočne vzorovo. Po celý čas sa im venovali – hojdali ich, povozili ich na kolotoči a na záver si exminister dokonca jedného z chlapcov posadil „na koňa“. Aby manželke a ratolestiam nič nechýbalo, bývalý politik odbiehal do neďalekého bufetu po občerstvenie. Na fotografiách sa nedá prehliadnuť ani atraktívna manželka exministra školstva. Pri pohľade na Vieru Plavčanovú je totiž priam neuveriteľné, že je už babičkou. Štíhlu postavu a pestovanú pleť jej môžu závidieť mnohé rovesníčky.

Exministra školstva sme sa pýtali, ako trávi leto a ako pri pracovných povinnostiach stíha aj starostlivosť o vnúčatá. „Veľmi rád sa venujem vnukom, pokiaľ mi to čas dovolí, a využívam každú možnú chvíľu, aby som s nimi bol. Detské ihrisko v Medickej záhrade je u vnukov veľmi obľúbené, lebo ho navštevuje veľa detí. Každodenne ma prekvapuje, ako sú dnešné deti vnímavé, nielen naši vnúčikovia, a ako rýchlo sa učia a chápu,“ prezradil nám exminister Plavčan.

„Leto využívam viac-menej pracovne, každý rok mi koncom leta končia doktorandi, tak sa im venujem a aj sa snažím dobehnúť resty, ktoré mám pri oboznamovaní sa s novými knihami mojich kolegov a publikáciami v odbore,“ doplnil. S príchodom septembrových parlamentných volieb nás tiež zaujímalo, či sleduje aktuálnu politickú situáciu a či sa neplánuje vrátiť do politiky. „Politiku sledujem, neangažujem sa,“ odpovedal nám stručne.

Distingvovaný bývalý politik, ktorého najčastejšie vídať v obleku, má viacero netradičných záľub. Je držiteľom čierneho opaska v karate, venoval sa gymnastike či futsalu. Pred rokmi odhalil aj dušu umelca, keď v rámci výstavy na Bratislavskom hrade prezentoval svoje výtvarné diela. Aj preto nás zaujímalo, či sa naďalej venuje maliarskej tvorbe.

Peter Plavčan je aktuálne rektor Vysokej školy Danubius v Sládkovičove. Na snímke s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Zdroj: Pavol Zachar

“V sobotu 19. 8. (trvanie do 27. 9.) bola na Bratislavskom hrade vernisáž mojej retrospektívnej výstavy z tvorby za ostatných niekoľko rokov, je tam výber z niekoľkých cyklov obrazov ako Rozdelená spoločnosť, Kovidová Bratislava alebo Utečenci (Ukrajina), výtvarník by sa mal vyjadriť k dobe, v ktorej žije. Prišlo v tom teple do 200 ľudí, moji vnuci lentilkami pokrstili publikáciu, v ktorej je súpis mojich diel za posledných 10 rokov,” prezradil nám Plavčan. “Obrázky stále rozdávam alebo dávam do verejných benefičných aukcií, najbližšie 6. 9. v Bardejove, kde výnos pôjde na Nemocnicu sv. Jakuba,” uzavrel.

Jeho odchod z ministerstva školstva však nebol ľahký. Nominant SNS čelil pred 6 rokmi kritike pre zvláštne rozdeľovanie eurofondov na výskum a inovácie. Dotácie mali dostať aj firmy, ktoré výskum nikdy nerobili. Plavčan sa pri vysvetľovaní na tlačovke poriadne zapotil. Nakoniec po tlaku vtedajšieho premiéra Roberta Fica v auguste 2017 odstúpil z pozície ministra.