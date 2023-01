Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová nezaháľa ani počas sviatkov a so svojím manželom tvrdo pracovala na prerábke starej chaty. Známa politička sa pochválila, ako po Novom roku dokončili práce a ukázala výsledok. Našla si tak chvíle aj na odreagovanie, ktoré stálo naozaj za to.

Ďuriš Nicholsonová na sociálnej sieti potvrdila, že s manželom majú veľa spoločných koníčkov a projektov. „Okrem behu a bicykla je to najmä naša chalupa v Banskej Štiavnici. Vypiplali sme ju z úplnej ruiny,“ napísala europoslankyňa. Prvú časť chalupy zrekonštruovali ešte v roku 2014, no tú druhú až začiatkom roku 2023. Volajú ich preto stará a mladá časť.

„Nechali sme v nich naše srdcia. Nikdy som si nemyslela, že by som mohla cítiť takú lásku k niečomu neživému,“ vyznala sa Ďuriš Nicholsonová s tým, že v chalupe nie je nič cenné, no pre ňu a manžela má každý centimeter podlahy alebo mozaika nad oknami obrovskú hodnotu. Je to vraj tým, že všetko vytvorili sami. Chata pôsobí naozaj ako rozprávková chalúpka plná útulnosti, dreva a vlastnoručnej práce.

„Prednedávnom porovnávali našu chalupu s haciendami iných politikov. Tú našu nazvali ´chajdou´. Pre nás je presne taká, akú sme ju si ju vysnívali. Naša Stará a Mladá Chalupa,“ dodala Ďuriš Nicholsonová. Popri prerábke chaty sa ale europoslankyňa rozhodla aj pre relax, ktorý tentokrát nezažila jazdou na bicykli. Pri jazde v sedle krásneho koňa sa podľa slov vo videu mohla naopak cítiť ako kráľovná.

