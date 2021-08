Napriek tomu, že Zuzana Čaputová je na očiach verejnosti prakticky stále, snaží sa čo najviac chrániť svoje súkromie. Z času na čas síce zverejní fotografie so svojím partnerom Jurajom Rizmanom, no omnoho menej sa delí o svoje dcéry Leu a Emmu. Tie národ videl naposledy v spoločnosti hlavy štátu asi počas spoločnej minuloročnej dovolenky v prírode či v deň parlamentných volieb vo februári 2020.

V nedávnom rozhovore pre český idnes.cz dokonca prezidentka sama potvrdila, že sa dcéry snaží chrániť pred svojím pracovným životom. „Nedalo sa to odhadnúť, len som to tušila. Od začiatku som sa však snažila držať deti bokom od toho, čo sa deje okolo mňa, v miere, ktorá im vyhovuje. Aj z ich rozhovorov s inými ľuďmi, ktorých som bola svedkom, viem, že to ich životom neotriaslo. Som za to veľmi rada,“ povedala v rozhovore hlava štátu.

Napriek tejto snahe sa však z času na čas verejnosť niečo zo súkromia dcér Zuzany Čaputovej dozvie. Nám sa to naposledy podarilo pri mladšej Emme. Ako sa totiž ukázalo, krátkovlasá blondínka sa dala na dráhu modelky. Svedčí o tom aj odkaz na jej profile na sociálnej sieti, ktorý vás nasmeruje priamo na stránku profesionálnej agentúry Exit Model Management, na ktorej má Emma širšie portfólio a hneď niekoľko umeleckých fotografií. Okrem iného sú pri jej mene uvedené aj ostatné informácie, vďaka ktorým sa dozviete, že dcéra prezidentky má takmer dokonalé miery: 88-61-89.

Pri práci v modelingu mladé dievčatá často narazia na odpor zo strany rodičov. To však podľa všetkého nie je prípad Emmy Čaputovej.