Expredseda parlamentu Andrej Danko prežíva poriadne rušné leto. Po tom, čo sa so stranou SNS nedostal do parlamentu, zvažoval a aj pripúšťal odchod z aktívnej politiky. Po niekoľkých týždňoch však zrejme ešte pripustil, že by to nechcel úplne vzdať a začal cestovať po celom Slovensku, rozprávať sa s ľuďmi a aj kolegami v okresných štruktúrach strany.

Tieto stretnutia by mali s najväčšou pravdepodobnosťou v najbližších dňoch smerovať k jeho možnému rozhodnutiu, že o post predsedu národniarov ešte zabojuje. Isté to však momentálne nie je, preto sa nechajme prekvapiť.

Stretnutie s mužmi zákona

Prekvapený zostal mimochodom aj samotný Danko pred pár dňami v širšom centre Bratislavy. Na Čajakovej ulici odparkoval svoj luxusný čierny Mercedes, no keď sa k nemu vrátil, ľavé predné koleso už mal "vyzdobené" papučou od mestskej polície. Ako sa hovorí, pred Bohom sme si všetci rovní a zdá sa, že aj pred mužmi zákona. Danko totiž bez váhania pokutu zaplatil.

O celom tomto, pre každého občana bežnom incidente by sme sa možno nikdy nedozvedeli, keby Danka a jeho auto s papučou niekto neodfotil a poslal známej satiristickej stránke Zomri. Na tej je expredseda parlamentu vždy obľúbený a tak netrvalo dlho a fotka sa objavila na sociálnej sieti. Danko to ale zobral s humorom a pre náš denník priznal, ak o k incidentu došlo. "Zaplatil som si parkovanie prostredníctvom sms a nevšimol si, že na to miesto je rezervované. Za svoj omyl som sa ospravedlnil a riadne zaplatil pokutu," vyjadril sa pre náš denník.

Otázne každopádne je, či si Dankovo zle parkujúce auto všimli samotní policajti, alebo im niekto pomohol. Predsa len, pokiaľ ide o politikov, ľudia bývajú častokrát šodoradostní. Mimochodom, pokojne to možno mohol byť aj niekto zo strany SMK, ktorá má centrálu priamo oproti miestu, kde Danko parkoval. K týmto špekuláciám sa nám však šéf SNS odmietol vyjadriť a považoval ich za bezpredmetné. Isté je, že nabudúce si už iste dá pozor, kde parkuje.

