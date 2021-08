Poslankyňa liberálnej SaS Jana Bittó Cigániková počas víkendu oslavovala so svojimi synmi! "Moji chalani sú už fakt veľkí. Tomáško akurát oslávil 12 rokov a Niko tento rok už bude mať vek na občiansky," napísala tmavovláska na sociálnu sieť. Dodala, že mnohokrát to s nimi nemala ľahké, no ani jej synovia s ňou.

"Ak sa ma niekto pýta, čo ma v živote najviac posunulo, boli to najmä títo muži môjho života a ja som za nich neskutočne vďačná," pokračovala. Dodala, že príchod jej synov na svet poslankyňu zmenil.

Liberálka si však nezaspomínala len na veselé chvíle. Ako povedala, posledný rok mali jej synovia mnoho ťažkých chvíľ, a to nielen kvôli pandémii. "Choroba im definitívne zobrala ocina a aj keď majú môjho Dana, bola to pre nich v tomto veku obrovská rana," uviedla srdcervúco. Status ukončila nádhernou vetou o rodine: "Moje najväčšie šťastie v živote je, že sa musím viac snažiť. Kvôli svojim deťom."