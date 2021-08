V jednom z bratislavských nákupných centier to v stredu večer poriadne žilo. Dôvodom bola premiéra nového filmu Známi neznámi, ktorú si nedalo ujsť množstvo známych osobností.

Medzi hviezdami slovenskej a českej scény žiarila aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá premietanie filmu navštívila spolu so svojím partnerom Jurajom Rizmanom. Tvoria pár už vyše roka. „Sme šťastní a sme si navzájom oporou,“ povedal pre náš denník ešte vlani Rizman. Od toho času sa často ukazujú ruka v ruke na oficiálnych aj neoficiálnych podujatiach. Iba pred pár dnami sa vrátili so spoločnej dovolenky, ktorú strávili v malebnom prostredí Nízkych Tatier. Čaputovú a Rizmana tiež často vidieť na kultúrnych podujatiach - navštevujú hudobne festivaly či divadlo.

Tentoraz si vládny pár okrem filmu užíval atmosféru podujatia, ktorá počas pandémie zrejme chýbala všetkým. Prezidentka Čaputová na návštevu premiéry zvolila krásne červené midišaty s okrúhlym výstrihom a béžové lodičky. Rizman kombinoval bielu košeľu a čierne sako s tmavomodrými rifľami.

Hoci na prvý pohľad voľba outfitu partnera prezidentky vyzerá otázna, odborník na etiketu Marek Trubač tento obraz chváli. "Premiéra kinofilmu nie je divadelná premiéra. Tam by som od pána Rizmana očakával vyššiu úroveň dress code. Kino a Smart Casual idú k sebe a preto sako a džínsy do kina sú určite lepšie ako pri prijatí veľvyslanca premiérom na Úrade vlády," hodnotí Trubač. Upozornil aj na štýl Zuzany Čaputovej. "Pani prezidentka si z titulu svojej funkcie veľa nenavyberá. Od nej sa nižšia úroveň ako Business Casual neočakáva. Takže ak ju pán Rizman chce nabudúce nasledovať, tak hor sa do toho," odkazuje odborník.