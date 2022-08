Prezidentka Zuzana Čaputová nemá popri výkone svojej funkcie príliš voľného času. Preto si ho snaží vychutnať čo najintenzívnejšie a najmä spôsobom, aký jej vyhovuje. O našej hlave štátu je známe, že spoločne so svojím partnerom Jurajom Rizmanom obľubuje výlety do prírody. A to až natoľko, že ten posledný, niekoľkodňový, premenila na na svoju súčasnú dovolenku.

Nešlo navyše len tak o nejaký výlet, ale o poriadne namáhavú "makačku". Čaputová s Rizmanom si totiž dovolenku užili na bicykloch. "Dovolenka na dvoch kolesách. Časť letnej dovolenky sme sa tento rok rozhodli venovať potulkám po krajine - na dvoch kolesách. V nohách máme vyše 240 kilometrov v Malých Karpatoch, na Záhorí a po Južnej Morave," napísala prezidentka v statuse na sociálnej sieti, ku ktorému pridala aj niekoľko zaujímavých fotiek. Je na nich v športovom oblečení spoločne s partnerom.

S partnerom absolvuje aj niektoré pracovné a spoločenské akcie. Zdroj: BRANISLAV ŠIMONČÍK

"Nenáročná trasa plná histórie, kultúry a prírodných krás. Nádherná príroda okolo rieky Morava - trojmedzie Česka, Rakúska a Slovenska na sútoku Moravy a Dyje, čarovné zátopové lúky a lesy Záhoria, či malebné karpatské vinohrady. Ale aj historické skvosty, ako je kostol svätej Margity Antiochijskej pri Kopčanoch, či Mikulov a Lednicko-valtický areál zapísaný na zozname kultúrnych pamiatok UNESCO. Bicykel je skvelý spôsob, ako spoznávať krajinu a pritom urobiť niečo aj pre svoje zdravie a životné prostredie. Prajeme pekný zvyšok víkendu a leta," dodala hlava štátu k svojmu výletu.

Prečítajte si tiež: