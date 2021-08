Po návrate hasičov pritom prezidentka nešetrila slovami chvály. „Slovenskí hasiči sa stali symbolom profesionality a šľachetnosti. Okrem profesionality prejavili aj odvahu, empatiu, solidaritu a predovšetkým schopnosť spolupráce. My doma sme cítili hrdosť. Našim hasičom sa na chvíľu podarilo zjednotiť Slovensko v pozitívnej emócii. Pomohli Grécku a úžasným spôsobom reprezentovali Slovenskú republiku,“ vyhlásila.

Podľa protokolistky Boženy Volkovej by si Čaputová mala na podobné prejavy emócií dávať lepší pozor. „Z protokolárneho hľadiska objatie v poriadku nie je. Iste by jej protokolárni poradcovia mohli argumentovať tým, že dotyčný hasič bol jej príbuzným, kamarátom, alebo aj tým, že pani prezidentku situácia jednoducho dojala, no v princípe by sa to stávať nemalo,“ vysvetľuje odborníčka. „Súčasný protokol je však v našich podmienkach pružný ako guma na skákanie,“ neodpustila si Volková.

Slovensko vyslalo do Grécka tím 75 hasičov s 30 kusmi techniky. Vyše týždňa zasahovali na gréckom ostrove Evia, kde pomáhali zvládať rozsiahle požiare. Išlo o členov Modulu pozemného hasenia lesných požiarov, v zahraničí pritom boli v ostrom nasadení prvý raz.

