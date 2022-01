Zmenil sa na nepoznanie! Minister obrany Jaroslav Naď (40) sa po vianočných sviatkoch na verejnosti veľmi nepohyboval. Prednedávnom však prekvapil, keď sa v relácii TV Markíza ukázal schudnutý. Denník Plus JEDEN DEŇ zisťoval, čo je za premenou ministra.

Pôsobenie v politike necháva svoj odtlačok na vzhľade a často sa podpíše aj na zdraví funkcionárov. Svoje o tom vie aj šéf rezortu obrany Jaroslav Naď. Už pred rokom priznal, že od čias, keď obsadil ministerskú stoličku, pribral približne 15 kíl. „Predtým som intenzívne športoval, tri- až štyrikrát do týždňa. Po vstupe do vlády sa moja fyzická aktivita až do posledných dvoch mesiacov znížila na absolútne minimum,“ vysvetlil. Podiel na tom mali podľa neho aj stres a pandémia.

Šéf obrany sa však nevzdal. K športu sa vrátil. Spôsobilo to aj kuriózne situácie, napríklad keď prišiel na rokovanie vlády s rozbitou tvárou. „Hrávame každú stredu o ôsmej ráno futbal s ministerstvom obrany a ako obranca som počas zápasu skúsil zabrániť súperovi skórovať a zrazil som sa s vlastným brankárom,“ vysvetľoval vtedy.

Pred novým rokom si Jaroslav Naď dal predsavzatie, že zamaká a zbaví sa neuveriteľných 18 kíl. A vyzerá to tak, že sa mu v tom darí. Nedávno si diváci televízie Markíza úbytok na váhe mohli všimnúť aj vďaka tomu, že Naď nestihol prispôsobiť zmenám svoj šatník a sako mu bolo o niekoľko čísel väčšie.

Politik pre denník Plus JEDEN DEŇ prezradil, čo mu najviac pomáha plniť svoje novoročné predsavzatie. „Od 1. novembra, keď som začal sledovať svoju váhu, som schudol vyše 12 kíl,“ šokoval hneď na úvod.

Dodal, že recept obrovského úspechu je pomerne jednoduchý: „Poradili mi, aby som skúsil aplikáciu s kalorickými tabuľkami, aby som si zapisoval, čo jem, a snažil sa aplikovať čo najviac pohybu. Robím to tak a postupne tie kilá odchádzajú.“ Priznáva, že popri práci nemá na športovanie veľa času, preto sa pohybovým aktivitám venuje skoro ráno alebo až večer po príchode domov.

Pochválil sa tiež, že kilá mu odchádzajú celkom rýchlo a váha ukazuje príjemné výsledky: „Pred Vianocami som sa zbavil deviatich kíl, po sviatkoch troch ďalších a ešte by som sa chcel nejakých šiestich zbaviť, aby som naplnil svoje 18-kilové predsavzatie.“

Dopĺňa však, že zbavenie sa kíl je tá ľahšia časť. „U mňa je váha vždy kolísavá. Viem schudnúť veľa a relatívne rýchlo. Komplikovanejšia vec je, aby som si tú váhu udržal. A to sa mi darí menej, takže špeciálne prizerám, aby som nepriberal,“ uviedol Naď pre náš denník. Šéf obranného rezortu odhalil aj to, čo mu na ceste k jeho ambicióznemu cieľu najviac chýba: „Dobrý teplý chrumkavý chlieb,“ priznal sa so smiechom.

