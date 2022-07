V sobotu prechádzala Bratislavou kolóna 150 motorkárov. Zišli sa pri príležitosti 10. výročia bratislavského klubu Harley Davidson - H.O.G. Bratislava. Akciou sa rozhodli pomôcť Nicolasovi, ktorý trpí svalovou dystrofiou. Pre TASR to uviedol jeden z organizátorov podujatia Branislav Masarovič.

"Všetkých 15 klubov zo štyroch krajín strednej Európy, ktoré sme pozvali, sa rozhodlo vyzbierať peniaze pre Nicolasa, ktorý trpí svalovou dystrofiou. Ideme mu kúpiť pojazdný vozík v cene 5200 eur, ktorý bude využívať doma," uviedol Masarovič.

Na akcii sa stretlo okrem motorkárov približne 300 ľudí. "Dnes to bola spanilá jazda. Prešli sme cez celé mesto. Od Harleya, cez Gagarinovu, Račianske mýto, cez Pražskú až na diaľnicu do Stupavy, cez Devínsku Novú Ves, Devín až naspäť do Bratislavy a skončili sme na Bratislavskom hrade," opísal jazdu motorkárov organizátor.

Harley Owners Group je najväčšia motocyklová organizácia na svete. Má svoju pobočku aj v Bratislave pod názvom H.O.G Bratislava Chapter.