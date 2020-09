Voľba generálneho prokurátora sa nezadržateľne blíži! Problémovou sa napokon ukazuje samotná nominácia konkrétneho kandidáta na toto miesto. Jeden z bývalých politikov však dnes navrhol jedno meno, ktoré by mohlo mnohých prekvapiť. A to veľmi pozitívne.

Do finálneho termínu, kedy sa môžu odovzdať nominácie kandidátov na post generálneho prokurátora, ostávajú už len dva týždne. Sprvoti bola problematická samotná novela zákona, ktorá však s menšími úpravami napokon "prešla". Výsledkom je, že kandidovať môže aj niekto, kto doposiaľ nevykonával funkciu prokurátora. Paradoxne, po prekonaní týchto problémov však v koalícii stále neexistuje zhoda na vhodnom kandidátovi.

Doposiaľ sa intenzívne hovorilo o štyroch menách, a síce o prokurátoroch Marošovi Žilinkovi, Vasiľovi Špirkovi a Jánovi Šantovi. Ani jedného z nich však doposiaľ nikto nenominoval. Šanta by nomináciu podľa svojich slov prijal, Špirko prejavil ambíciu pokračovať v práci na špeciálnej prokuratúre a Žilinka sa zatiaľ k možnej kandidatúre nevyjadril.

Štvrtým "do partie" bol až do dnešného dňa advokát a exminister vnútra a spravodlivosti Daniel Lipšic. Opozícia dlhé mesiace dokonca hovorila, že celá novela zákona je ušitá na mieru práve jemu. Lipšic včak napokon svoju kandidatúru definitívne vylúčil. „Som presvedčený, že som dnes užitočnejší v prvej línii, teda pri každodennom riešení konkrétnych prípadov a káuz, ktoré sú ‚na stole‘ a ktoré, pevne verím, ešte pred súd dostaneme. A to je dôvod, pre ktorý nebudem kandidovať na pozíciu generálneho prokurátora,“vyjadril sa na sociálnej sieti.

V súčasnosti mohli kandidátov na post prokurátora navrhovať len poslanci, podľa nového zákona, ktorý už prezidentka podpísala, tak môžu spraviť aj minister spravodlivosti, Rada prokurátorov SR, verejný ochranca práv, profesijné organizácie právnikov, právnická fakulta vysokej školy so sídlom v SR a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied.

Najnovšie prišiel so zaujímavým menom aj bývalý politik Miroslav Beblavý. Ten na svojom profile na sociálnej sieti zverejnil fotografiu a meno osoby, ktorá by bola podľa neho vhodným kandidátom.

