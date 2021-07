Irena Bihariová uverejnila prednedávnom na sociálnej sieti koláž svojej fotky a fotky herečky Halle Berry v legendárnych oranžových plavkách, v ktorých zvádzala slávneho Jamesa Bonda. K obrázku pridala aj vtip svojho 8-ročného syna Artura, ktorý pri pohľade na známu hollywoodsku herečku povedal: "Mama, ale tam v tých oranžovaných plavkách... tam si už nejaká moc tmavá, nie?"

Vzápätí samotnú političku prekvapili reakcie a urážky ľudí. „Keď dám bokom "vygrciavajúce sa" komentáre ohľadom môjho výzoru (čo ma v tomto kontexte trápi najmenej), tak tie ostatné boli zhruba o tom, že dovolenková fotka v plavkách je „fuj fuj, nehodná političky,“ komentovala celý prípad na sociálnej sieti Bihariová.

V rekacii na komentáre zverejnila novú a oveľa odvážnejšiu fotku v plavkách a to rovno na svoj politický profil. Chce tým podľa jej slov dosiahnúť, aby sa ľudia naučili chápať a akceptovať, že aj ženy političky sú ľudské bytosti. „Naozaj vás nebudem klamať, že tam chodím v Coco Chanell kostýmku,“ napísala žartovne.

Ako uviedla, je síce predsedníčkou politickej strany, no stále ostáva bežnou ženou, ktorá chodí na dovolenku so svojimi deťmi. „Naozaj by bolo fajn, keby sme sa na ženy vo verejných funkciách pozerali rovnakým metrom, ako na mužov,“ napísala.

Bihariová zdôraznila, že si nepamätá, aby sa niekto pohoršoval nad fotkami mužov – politikov v plavkách. „Lebo mužská hruď a trencle sú v rámci sociálnej normy, ale plavky na dovolenke pri bazéne na žene političke je niečo, čo znižuje jej vážnosť?,“ pýta sa.

Politička si stojí za tým, že jej fotka nemá čím pobúriť, keďže nič hanebné jej netrčí z plaviek, nič jej nepresvitá. Celá koláž je bez akýchkoľvek vyzývavostí, nikoho neuráža a nemá ani lacný sexistický mesidž.

„Ak chcem ku vám doručiť politický odkaz, nevyužívam na to plavky, ani iné kúsky odevov, ani zovňajšok. Na rozdiel od mnohých si nepletiem politickú súťaž s Miss Universe. Na tlmočenie politických posolstiev a celkovo pôsobenie v politickej súťaži využívam jedine a výlučne svoje intelektuálne kapacity,“ napísala. Zároveň dodala, že o pár týždňov bude mať 41 rokov a tak už je dosť stará na to, aby sa nehanbila za to, aká je a ako vyzerá, prípadne aby sa za to musela nebodaj niekomu ospravedlňovať.

„Ak dôjdem v teniskách vítať zahraničné návštevy, vyložím mobil pri obede s veľvyslancami, dojdem v čižmách jak z majera na menovanie za ministerku u pani prezidentky, pokojne ma vysmejte. Rovnako aj vtedy, ak by mi preskočilo a začala som chodiť k bazénu v kostýmčeku,“ - uzavrela svoj post.

