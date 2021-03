Smeráčka poriadne šokovala svojich fanúšikov výzorom! Tí sú u nej zvyknutí na výrazný make up v podobe červených pier, no tentokrát pritvrdila ešte viac. Politička od narodenia dcérky Leušky, ako ju familiárne nazýva, žiari šťastím. Spoločnými fotkami s ňou či svojim partnerom Ľubomírom Klčom zaplavuje sociálne siete, a inak tomu nebolo ani tentokrát.

"Prajeme vám pekný víkend, prvý jarný. Užite si ho so svojimi milými. My sme si pozerali fotografie z minulých rokov a tešíme sa, keď budeme opať cestovať, už aj s Leuškou," napísala politička do popisu fotky. Beňovej dcérka sa podľa nej v posledných dňoch naučila "spievať", čo robí oboch rodičov šťastných. "Na záhradke sme už aj nasadili kvety," dodala.

Fanúšikom na záver zapriala krásny víkend. "Nenechajte si ho otráviť zlomyseľnými hlupákmi, ktorí dúfajú že keď niekomu ublížia, budú snáď zaujímavejší/e alebo šťastnejší/e," doplnila Beňová, ktorá zaujala predovšetkým výrazným líčením na fotke, ktorú priložila k statusu. A to keď uvidíte...

Ako sa Beňová zmenila? Zistíte v galérii

Prečítajte si tiež: