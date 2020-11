Už sú všetci spolu! Reč je o europoslankyni a dlhoročnej političky za Smer-SD Monike Beňovej, ktorá v nedeľu skoro ráno priviedla na svet svoju dcérku Leu a to v úctyhodnom veku 52 rokov. Radosť z narodenia dieťatka si všek od dnešného dňa môže užívať spoločne so svojím partnerom Ľubom, synom Martinom i celým zvyškom rodiny.

Na snímke europoslankyňa Monika Beňová odchádza spoločne so svojim partnerom, 36-ročným advokátom Ľubomír Klčom a ich spoločnou dcérou Leou z bratislavskej súkromnej pôrodnice. Zdroj: MICHAL SMRČOK



Práve spomínaní dvaja muži, Ľubo a Martin sú političke veľkou oporou a boli to logicky práve oni dvaja, kto si po Beňovú do súkromnej pôrodnice dnes v doobedňajších hodinách prišli. O tom, že sa domov chystá práve dnes, pritom europoslankyňa informovala sama na sociálnej sieti. "Ahoj svet. Tak my ideme domov a veeeeeeľmi sa na teba tešíme. Na všetko, čo pre nás máš pripravené. Trochu sme to natiahli pre detskú žltačku, ale už je lepšie a dnes nás púšťajú. Všetci sa veľmi tešíme, len veverka sa tvári, že “šak v pohode” lebo ona už vie neuveriteľné ksichtíky a výrazy hádzať🙂. Takže krásny a zdravý #piatocek všetkým a my s Leinkou bežíme za tatom a bráškom❤️ #dakujeme #za podporu počas týchto dní a týždňov a vlastne aj mesiacov, veľmi ste nám dodali silu a pomohli nám všetko zvládnuť," napísala.

Beňovú s partnerom Ľubom, synom Martinom a dcérkou sa nám podarilo pri odchode z nemocnice odfotografovať.

