Bývalú političku Annu Belousovovú dokázal kedysi vytočiť len Ján Slota. Teraz sa to však pravidelne darí členom súčasnej vládnej koalície. Najnovšie si zgustla na predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi a musíme uznať, že bola poriadne ostrá.

Len prednedávnom sa objvaila informácia, že v nemocničnej izbe predsedu parlamentu Borisa Kollára sa "konala" koaličná rada. To pobúrilo verejnosť, nakoľko bežný človek sa k svojim blízkym do nemocnice v tomto čase nedostane. Mnoho ľudí nemalo možnosť sa kvôli pandémii rozlúčiť ani so svojimi najbližšímí - rodičmi, manželmi, ale aj deťmi.

Najnovšie na povrch vyplávali informácie, že v nemocnici sa pri Kollárovi doslova striedajú mamičky jeho detí, ktoré sa oňho podľa vlastných slov predsedu parlamentu starajú 24 hodín denne. Údajne preto, aby odbremenil od práce sestričky. Tie však podľa medializovaných informácií mali prísť s Kollárovými exmilenkami do konfliktu.

Takýto druh papalášizmu však totálne vytočil expolitičku Annu Belousovovú, ktorá Kollárovi adresovala pár "teplých slov". "Dopredu upozorňujem, že tento status nebude slušný, ale už ma veru dlho nič tak nenaštvalo, ako toto," začal svoj príspevok.