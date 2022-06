FOTO Béla Bugár opäť na scéne: Takto na Facebooku NALOŽIL známemu SaSkárovi

Občas je to tak, že si politici skočia do vlasov. Tentoraz sa poslanec Miroslav Žiak (SaS) vo svojom facebookom statuse obul do expremiéra a smeráckeho odídenca Petra Pellegriniho (Hlas). Odpoveď na seba nenechala dlho čakať, ale to, od koho prišla, zrejme známy saskár nečakal.