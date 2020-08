Bývalá blízka spolupracovníčka Počiatka a Pellegriniho má však podľa slov expolitika Miroslava Beblavého poriadne „za ušami“. Žiláková, ktorá na Úrade informatizácie úzko spolupracovala s expremiérom Petrom Pellegrinim mala predtým pracovne blízko k Jánovi Počiatkovi na ministerstve financií, kde od roku 2006 riadila európske projekty.

Denník SME v roku 2017 upozornil, že mala pomer aj s riaditeľom IT spoločnosti Anext. Zároveň sa však uviedlo, že Ján Počiatek sa skloňoval ako skrytý vlastník spomínanej IT firmy, hoci to pochopiteľne on, aj šéf Anextu Jozef Chamraz popreli.

Na Beblavého "čiernej listine"

Denisu Žiláková zaradil na čiernu listinu Miroslav Beblavý, ktorý vtedy uviedol, že bola šéfkou riadenia odboru OPIS a spôsobila, že sa tam v rámci informatizácie štátnej správy premrhala miliarda eur. Uviedol, že ju to diskvalifikuje z akejkoľvek budúcej funkcie a na svojom trvá aj dnes.

Článok zároveň upozorňoval na to, Anext zarábal na štátnych zákazkách milióny eur a mnohé z nich boli financované z eurofondov. „Kariérnu dráhu pani Žilákovej poznám dlhé roky, a preto som ju vtedy zaradil na čiernu listinu. Bolo to na základe vecí, ktoré som vtedy deklaroval a nič sa na tom nemení. Za mňa nemá vo verejnej funkcii čo robiť,“ uviedol Miroslav Beblavý pre náš denník.Žiláková v roku 2017 všetky obvinenia, ktoré jej adresoval Miroslav Beblavý poprela. Dnes navyše vedie dôležitú sekciu aj u ministerky Veroniky Remišovej.

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová ohlásila nábor IT odborníkov do novej štátnej firmy. Zdroj: TASR

Čo na to Remišovej MIRRI?

Ministerstvo nás ubezpečilo, že od zostavenia novej vlády pokračuje v príprave partnerskej dohody na nové eurofondové obdobie 2021 - 2027. „Technické rokovania s Európskou komisiou trvajú niekoľko rokov a je naším záujmom, aby boli čo najskôr ukončené a mohli sme pripravovať podrobnosti využitia eurofondov pre rozvoj Slovenska, podporu inovácií a tvorbu lepšie platených pracovných miest,“ uviedol riaditeľ komunikačného odboru Michal Dyttert.

Doplnil, že sekcia Centrálneho koordinačného orgánu nemá žiadny vplyv na výber konkrétnych projektov alebo výziev a už vôbec nie na výber dodávateľov. „Na zamestnancov ministerstva kladieme vysoké nároky a dôsledne uplatňujeme etický kódex štátnych zamestnancov. V prípade konfliktu záujmov alebo iných pochybení sme pripravení okamžite vyvodiť zodpovednosť,“ poznamenal a doplnil, že pre podpredsedníčku vlády Veroniku Remišovú je prioritou, aby elektronické služby štátu konečne riadne fungovali a ich vývoj bol pre štát čo najefektívnejší.

Mohlo by vás zaujímať: