Fond vzájomnej pomoci po vyše štyroch mesiacoch začal pomáhať. Aspoň sa to tak mohlo zdať, keď v polovici septembra Úrad vlád predstavil systém rozdeľovania financií. Do dnešného dňa však z transparentného účtu nezmizlo ani euro a začali sa ozývať aj nahnevaní politici.

Fond vzájomnej pomoci predstavil ešte začiatkom apríla samotný premiér Igor Matovič. Jeho hlavným cieľom malo byť pomáhať tým, ktorí sú zasiahnutí koronakrízou a preľli cez "sito" zákonov. Matovič sa zaviazal, že do fondu bue prispievať celým svojim platom, no vydržalo mu to dva mesiace. Neskôr to odôvodnil tým, že nechce prispievať na niečo, čo reálne ani po dvoch mesiacoch nepomáha, a tak radšej svoju výplatu posiela tam, kde skutočne pomôže.

Aj vyše mesiaca po zverejnení spôsobu rozdeľovania peňazí však z fondu neubudlo ani euro pre pomoc ľuďom. Transparentný účet má na konte vyše 680-tisíc eur. Naďalej každý mesiac posielajú financie poslanci OĽaNO rovnako ako aj niektorí iní. Do fondu môžeu prispieť taktiež súkromné osoby. "Pre ľudí, čo to potrebujú," znie jeden z dojímavých odkazov.

Na webe fondu bolo doposiaľ zverejnených 65 žiadostí. Podľa pravidiel by každý overený žiadateľ mal automaticky dostať 200 eur z fondu. K ďalším príspevkom majú dopomôcť ľudia a počas prvého mesiaca od zverejnenia žiadosti aj financie z fondu.

K fondu sa kriticky vyjadrila aj predsedkyňa mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko Irena Bihariová. "V skutočnosti musia žiadatelia o pomoc verejne obnažiť svoju chudobu a tieseň, a doslova sa verejne usvedčiť zo straty vlastnej dôstojnosti, ak sa chcú zapojiť do súťaže o príspevok z Fondu," napísala kriticky na sociálnej sieti s tým, že čím dojímavejší príbeh predstavia žiadatelia, tým majú väčšiu šancu uspieť. "Takáto ponuka sociálnej politiky je v skutočnosti nielenže hanebná, ale premiér ňou unáša Slovensko dekády rokov dozadu. Dnes už naozaj žiadna z vlád civilizovaného sveta neposiela svojich občanov pred dvere charitatívnych spolkov a filantropov, pretože je to zahanbujúci znak, že nezvládla naplniť sociálnu úlohu štátu," dodala kriticky. Fond dokonca prirovnala k programu Modré z neba.

K drsným slovám sa pre TASR vyjadril aj vedúciÚradu vlády Július Jakab. ""Kritizujú fond, vytvorený zo súkromných peňazí, ktorých sa prispievatelia vzdali, aby pomohli ľuďom v núdzi, tým, ktorí prepadli cez sito plošnej štátnej pomoci v čase koronakrízy,“ povedal Jakab s tým, že samotní členovia strany do fondu neprispeli. . "Naozaj si neviem predstaviť lepší, transparentnejší spôsob, ako overiť žiadateľa a zároveň umožniť ľuďom, aby im mohli prispieť aj tí, ktorí chcú pomôcť,“ dodal.

O stanovisko sme požiadali aj Úrad vlády, článok aktualizujeme o ich vyjadrenie.