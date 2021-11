Finančník Krúpa má po krachu Arca Capital ďalšie problémy: ZAPLATIŤ musí milióny dolárov! ×

Pád z výslnia na dno. Aj tak by sa dal opísať príbeh finančníka Pavla Krúpu, zakladateľa finančnej skupiny Arca. Tú na Slovensku preslávila manželka expremiéra Igora Matoviča Pavlína, ktorej malo byť vyplatených 600-tisíc eur v čase, keď sa spoločnosť dostala do finančnej insolventnosti. To však nie je jediný problém, s ktorým sa musel Krúpa popasovať.