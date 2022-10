Nie je to tak dávno, čo minister financií zverejnil fotografiu z dovolenky, pri ktorej sa zamyslel nad negatívnymi dopadmi klimatických zmien. Príspevok na sociálnej sieti však nepadol na úrodnú pôdu. Matovič smútil nad vyschnutým korytom v španielskej Malage. „Cca 60 m široké koryto rieky v Malage bez kvapky vody. Kopa mostov, brehy a voda nikde. Živé mŕtve memento na dobu, ktorú žijeme,“ napísal v čase, keď Európu sužovali veľké vlny sucha. Jeden z komentujúcich však vysvetlil, že nejde o vyschnutú rieku, ale umelo vybudované odtokové koryto pre prípad povodní. Matovič po upozornení viacerých ľudí status vymazal bez toho, aby vec uviedol na správnu mieru.

Matoviča vyškolil komentujúci. Zdroj: reprofoto/Facebook/Prezident

Prešiel nejaký ten mesiac a Matovič sa opäť prejavil ako "odborník na všetko". Cez víkend sa vybral na túru do Malých Karpát. Jeho pozornému oku neuniklo množstvo popadaných stromov v lese. „Tieto stromy tu zrejme ležia roky, ale aj tak mi hlava neberie, že radšej miesto toho, aby prinášali priamy úžitok ľuďom, ich necháme len tak V TAKOMTO MNOŽSTVE zhniť v lese. Počas 4 hodinovej túry sme videli takto tisíce,“ napísal.

Minister financií si zrejme neuvedomil, že aj popadané stromy sú neoddeliteľnou súčasťou lesov a prinášajú im úžitok. Na sociálnej sieti sa preto na neho spustila lavína komentárov, v ktorých ho ľudia vyškolili. „Choď sa opýtať Budaja, aký význam má pre lesný biotop takéto tlejúce drevo. Ak si teda neabsolvoval 2 stupeň základnej školy,“ nezdržal sa jeden z komentujúcich. „Jasný kandidát namiesto Budaja. Držím palce. Milujem keď človek robí to, v čom sa vyzná,“ dodal so značnou mierou irónie ďalší.

Zareagoval aj bývalý člen hnutia OĽaNO. Ekológ a europoslanec Michal Wiezik upozornil Matoviča na význam popadaného dreva pre les. „Les odpad nepozná, s popadanými stromami problém nemá. Tretina lesných druhov, a sú ich tisíce, žije práve v takýchto odumretých stromoch. Pomáha pri ich rozklade a zabezpečuje návrat živín do lesnej pôdy. Mŕtve drevo je tak pre les kriticky dôležité. Ak ide o chránené územie, je všetko v najlepšom poriadku. Ak je to hospodársky les, je to lepšie než sa dalo čakať,“ vysvetlil vedec Wiezik. Matovičovo nedeľné zamyslenie neostalo ani bez povšimnutia SaSkárov.