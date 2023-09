S prekvapivým videom sa o slovo na sociálnych sieťach prihlásil syn exministra hospodárstva Filip Sulík. A hoci junior nechválil priamo Ficovu politiku, otcovmu dlhoročnému rivalovi nečakane prejavil rešpekt. „Robert Fico bol na absolútnom vrchole, potom padol na absolútne dno, hrozila mu basa, všetci sa proti nemu zvrhli a ‚čávo‘ to ustál. A znova je na vrchole," zamýšľa sa Filip na videozázname pravdepodobne zverejnenom v rámci príbehu na instagramovom profile. „Povedzte mi, čo to je za s*urvene tvrdého človeka. ‚Čávo‘ prežil klinickú smrť a ustál veci, ktoré by nikto z vás neustál. Strašne tvrdý chlap," pokračoval uznanlivo.

V rámci videa naznačil Filip Sulík aj vlastné politické preferencie. A aj keď priamo neprezradil, ku ktorej strane má on sám najbližšie, veľmi jasne komunikoval, ktoré hnutie jednoznačne nefavorizuje. „Mne je reálne úplne jedno, kto vyhrá voľby. Hlavne nech to nie je PS-ko, všetko len nie PS-sko," zakončil.

Filip Sulík - syn exministra hospodárstva a predsedu liberálnej SaS Richarda Sulíka Zdroj: Michal Smrčok, tasr

Prekvapenie nad uverejnením podobného videa neskrýval ani samotný Fico. „Rastiem hrdosťou, že váš syn ma chváli," podpichol Sulíka v nedeľnej relácii RTVS. "Vcelku sa trafil. V roku 2018 som v podstate skončil s politickou prácou, nejako som to dohral do roku 2020. Bol som pripravený odísť do politickej nadácie a nechať všetko Petrovi Pellegrinimu, ale Peter sa rozhodol tak, ako sa rozhodol. Či ma to prekvapilo? Život prináša prekvapenia. Bolo to milé, ale ten jazyk… ten jazyk má ako dlaždič,“ skonštatoval Fico neskôr pre denník Plus JEDEN DEŇ. Zaujímalo nás tak, ako pochvalné vyjadrenia na vrub politického oponenta vníma samotný Richard Sulík. Jeho reakciu nájdete v galérii.

Pôvodnú narážku Roberta Fica v relácii RTVS zaregistroval aj politológ Miroslav Řádek. „Je málo obvyklé, že sa najbližší politikov vyjadrujú k politike ako takej, a už vôbec nie je obvyklé, aby sa pochvalne vyjadrili k ich najväčším súperom," poznamenal odborník. „Hoci výrok netreba preceňovať, vo svojom dôsledku to znižuje dôveryhodnosť Richarda Sulíka a SaS vo vysoko citlivom predvolebnom období," konštatoval Řádek, ktorý si vo svojom komentári neodpustil dávku irónie. „Aj vďaka týmto maličkostiam môže SaS zostať mimo parlamentu, Sulík mladší bez vreckového a internetu, ale zato azda s kyticou červených ruží zo Súmračnej, s pozdravom od Roberta Fica," uzavrel.



