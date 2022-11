Fico odmietol, že by obsahom tlačových konferencií Smeru-SD bolo zasahovanie do vyšetrovania živých vecí. "Naše tlačové konferencie sme robili, robíme a budeme robiť. Nie sú žiadnym zasahovaním do priebehu vyšetrovania, ale sú oficiálnymi trestnými oznámeniami, ktorými ich dávame najavo orgánom činným v trestnom konaní," vyhlásil. Privítal by, aby sa Národná kriminálna agentúra z vlastnej iniciatívy týmto oznámeniam venovala. Advokát Marek Para avizoval podávanie ďalších trestných oznámení voči vyšetrovateľom za zneužívanie právomoci verejného činiteľa.

Situáciu so stredajším (23. 11.) nájdením pravdepodobne monitorovacieho zariadenia na aute spolupracujúceho obvineného exšéfa finančnej správy Františka Imreczeho považuje Fico za cirkus zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Účelom mohlo byť podľa neho zabezpečenie policajnej ochrany pre bývalého šéfa finančnej správy. Fico kritizoval tiež vyjadrenia Františka Imreczeho vo verejnoprávnej televízii.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) a exministra financií Petra Kažimíra z prečinu podplácania. Potvrdil to jeho právny zástupca Ondrej Mularčík, upozornil na to Denník N. Mularčík zároveň informoval, že guvernér sa necíti byť vinný a podá sťažnosť. "Toto vznesenie považujeme za nerešpektovanie rozhodnutia generálneho prokurátora, ktorý zrušil pôvodné obvinenie," reagoval právny zástupca guvernéra NBS. Priblížil, že obvinenie vzniesli na tom istom skutkovom základe ako pred rokom. "Pán guvernér sa necíti byť vinný, v lehote podá sťažnosť voči uzneseniu," doplnil Mularčík.

Aby nedošlo k zmareniu alebo k sťaženiu objasnenia a vyšetrenia prípadu, polícia bližšie informácie neposkytuje. "V tejto trestnej veci prebieha vyšetrovanie a vykonávajú sa procesné úkony," uviedol Michal Slivka z Prezídia Policajného zboru.

Guvernérovi NBS zrušila Generálna prokuratúra (GP) SR v júni tohto roka obvinenie z prečinu podplácania. Vtedy upozornila, že obvinenie vzniesol prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry iba na základe výpovedí jediného spolupracujúceho obvineného, bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho Na jeho zrušenie využila postup podľa paragrafu 363 Trestného poriadku.