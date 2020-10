Predseda Smeru Robert Fico sa tvrdo pustil do vlády na čele s Igorom Matovičom. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby počas brífingu nepoužil prirovnanie, ktoré sa v súčasnej dobe neradí medzi najšťastnejšie. Neprávoplatne oslobodeného z objednávky vraždy Jána Kuciaka († 27) Mariana Kočnera spomenul pri výtyčkách vláde!

Hádky medzi Robertom Ficom a Igorom Matovičom nie sú na slovenskej politickej scéne ničím novým. Šéf Smeru dnes na predsedu vlády zaútočil aj slovami: „My nemôžme byť v rukách blázna, ale Matovič je chorý človek.“ V minulosti nosil predseda OĽaNO tričko s nápisom: „Fico chráni zlodejov.“

Fico dnes kritizoval vládu za núdzový stav, ktorý vraj nie je v súlade s ústavou a chýba mu množstvo formalít. Podľa šéfa Smeru môže byť vyhlásenie núdzového stavu spolu s tým, že stretávať sa môže iba 50 ľudí, namierený aj proti prípadným protivládnym demonštráciám. Ak by ľudia vyšli do ulíc, hrozili by im vraj vyššie tresty, ako za normálnych okolností.

No pri rozoberaní problému trestov, ktoré sú počas núdzového stavu vyššie, prišiel šok: „Pán, ktorý bol podozrivý z vraždy, bol odsúdený pre nedovolené ozbrojovanie a dostal za to peňažný trest. Hovorím o Marianovi Kočnerovi (57). Viete koľko by dostal, keby to urobil v čase krízovej situácie? 8 až 15 rokov. Máme preto podozrenie, že to bola chorá myseľ, ktorá o núdzovom stave rozhodovala.“ Kočner bol odsúdený v rámci kauzy Kuciak na finančný trest vo výške 5-tisíc eur.

