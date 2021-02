Fico spochybnil rokovania premiéra s Ruskou federáciou o dodávkach vakcíny Sputnik a aj jeho slová o množstve dávok, ktoré by nám vedeli poskytnúť. Kritizoval i odôvodnenie vlády k predlžovaniu núdzového stavu na Slovensku. Informoval tiež, že už vyzbierali v Smere-SD niekoľko desiatok tisícov podpisov za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách.

Expremiér tvrdí, že premiér klamal o tom, že by nám Rusko vedelo poskytnúť dva milióny dávok vakcíny Sputnik. „Neexistuje žiadna oficiálna objednávka na dva milióny kusov takejto vakcíny a rovnako nie je ani žiadne potvrdenie, že by takéto niečo bolo k dispozícii,“ hovorí a odvoláva sa na kontakty Smeru-SD v Rusku. Matoviča dokonca označil za blázna! „Jednoducho povie nejaký príbeh a je presvedčený, že tento príbeh je pravdivý,“ poznamenal.

Šéf Smeru Kritizoval aj vyjadrenia premiéra o odborníkoch. „Premiér so zdravým rozumom nemôže povedať, že keď on riadil pandémiu, boli sme najlepší na svete, a že dnes, keď to riadia odborníci, sme najhorší na svete,“ povedal s tým, že je to urážka a na mieste odborníkov by nešiel na stretnutie, na ktoré ich premiér pozval.

Fico hovoril aj o potrebe výmeny vlády a aspoň nejakého nadobudnutia dôvery vo vzťahu k nej. Aj preto pokračujú v zbere podpisov na vyhlásenie referenda za predčasné voľby. Pri téme referenda poukázal na medializovaný list z jednej zo slovenských nemocníc, ktorým vedenie zakazovalo podpisové akcie v nemocnici a v jej ubytovacom zariadení. Podľa Fica ide o trestný čin marenia referenda a jeho prípravy. Myslí si, že je to protiústavné a vyzval generálnu prokuratúru, aby to preskúmala. Odvoláva sa na Ústavu, ktorá zaručuje petičné právo občanov. Zároveň odmieta spochybňovanie ústavnosti referendovej otázky.

Anketa Vydrží vláda Igora Matoviča do konca volebného obdobia? Predčasné voľby nebudú, ale koalícia sa rozpadne, respektíve mierne oslabí 45% Áno, koalícia vydrží takto až do riadnych volieb 5% Nie, budú predčasné voľby 50% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný