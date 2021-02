Opozičný Smer-SD odmieta opakované predlžovanie núdzového stavu, považuje to za hazardovanie so zdravím ľudí. Za núdzovým stavom tiež vidí snahu predĺžiť pokračovanie plošného testovania.

Poslanci Smeru-SD tiež kritizujú, že vláda núdzovým stavom zabraňuje ľuďom voči nej protestovať. Na rokovanie pléna prichádzajú s vlastným návrhom, ktorým chcú dosiahnuť, aby parlament neodobril predĺženie núdzového stavu.

Plošné testovanie podľa podpredsedu parlamentu Juraja Blanára (Smer-SD) stále pokračuje, len ho po novom vláda nazvala COVID automat. Vláda podľa neho potrebuje minúť nakúpené antigénové testy. Vládou navrhované odôvodnenie núdzového stavu podľa Blanára nehovorí nič o tom, čo má núdzový stav riešiť. Dodal, že nehovorí nič ani o tom, aký je vývoj pandémie na Slovensku, aké opatrenia sa prijali a ktoré treba do budúcna prijať.

Smer-SD preto do parlamentu predložil návrh na zmenu uznesenia. Národná rada (NR) SR by podľa Blanárovho návrhu nemala súhlasiť s opakovaným predĺžením núdzového stavu. Vyjadriť by tiež mala vážne znepokojenie nad vývojom pandemickej situácie a dať vláde úlohu prijať účinné opatrenia na zmiernenie dosahov pandémie vrátane ich oddelenia od inštitútu núdzového stavu. Vláda by tiež podľa návrhu mala zabezpečiť posilnenie odolnosti zdravotníckeho personálu a jeho mobilizáciu, no nie na základe donucovacích a represívnych nástrojov.

Núdzový stav je podľa poslanca Borisa Suska (Smer-SD) len prostriedok na to, aby vláda mohla na základe opatrení nastavovať taký stav v rámci pandémie, aby sa zamedzilo ohrozeniu zdravia. Môže tak urobiť aj za cenu obmedzenia základných ľudských práv a slobôd vrátane slobody pobytu a pohybu. V návrhu Susko nevidí analýzu doterajších opatrení. Poukázal tiež na chýbajúce dáta o pandémii. Susko nevylúčil, že sa v budúcnosti Smer-SD obráti v tejto záležitosti na Ústavný súd (ÚS) SR, najprv však chcú o tom diskutovať v parlamente.

Parlament v stredu rokuje o tom, či odsúhlasí predĺženie núdzového stavu, o ktorom rozhodla vláda. Platí od 8. februára na ďalších 40 dní.