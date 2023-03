Šéf Smeru-SD Robert Fico uviedol, že s veľkou ľútosťou prijali informáciu, že prezidentka SR Zuzana Čaputová poverila výkonom funkcie ministra zdravotníctva odvolaného predsedu vlády Eduarda Hegera, ktorý súčasne vykonáva aj funkciu povereného ministra financií. "Zdá sa, že pani prezidentka sa rozhodla v tom kabarete zohrávať rozhodujúcu úlohu," okomentoval udalosti Fico. "Každý kto aspoň trochu vidí do slovenského zdravotníctva musí uznať, že miera rozvratu a chaosu je tak obrovská, že v tejto náročnej situácii dať poverenie riadiť rezort zdravotníctva až do 30. septembra človeku, ktorý ani sám nevie, kde sa nachádza, je výsmech všetkým zdravotníkom aj občanom," uviedol líder Smeru.

Ako je známe, rezort zdravotníctva bude riadiť patológ Michal Palkovič, ktorého vymenujú za štátneho tajomníka, povereným ministrom však bude Heger. "Ten kabaret je zábavnejší v tom, že máme dnes predsedu vlády v demisii, ktorý má na starosti celú vládu, ministerstvo financií aj zdravotníctva, a pritom na dennej báze uvažuje do ktorej politickej strany vstúpi, a predsedom ktorej politickej strany bude," kritizoval Fico. Aj z tohto dôvodu požaduje Smer zmenu termínu predčasných volieb do 30. júna.

"Riešením, ktoré neustále ponúkame je, aby sa voľby konali do 30. júna s tým, že by prezidentka okamžite vymenovala úradnícku vládu, o podpore ktorej sme pripravení rokovať," uviedol Fico. "Prezidentku žiadame, aby v tejto krízovej situácii zvolala rokovanie predstaviteľov parlamentných politických strán, aby sme našli riešenie, ktoré bude dobré pre Slovensko," povedal tiež šéf Smeru. Ak by sa voľby konali v septembri, úradnícku vládu by Smer nepodporil.

Fico zdôraznil, že aktuálne čelíme na Slovensku obrovskému zdražovaniu, prudkému poklesu reálnych miezd aj šíreniu chudoby. Podľa Smeru vláda nemá pripravené žiadne mechanizmy, a tak sa situácia bude stále len zhoršovať. Fico pripomenul, že Slovensko má v porovnaní s eurozónou infláciu dvakrát vyššiu ako je priemer eurozóny. Kým tu sa to pohybuje na úrovni cca 9%, na Slovensku je miera zdražovania na úrovni medzi 15 a 16%. Podľa Smeru je to dôkaz toho, že vláda v demisii sa o nič nestará.

Najväčší podiel na zdražovaní majú rastúce ceny potravín, ktorý je na úrovni takmer 30%, druhá položka je to, čo ľudia zaplatia za bývanie a za energie. "Sme druhí najhorší v eurozóne, za čo v plnej miere zodpovedá neschopná vláda a prezidentka Čaputová," tvrdí Smer. Fico tiež poukázal na mimoriadne nebezpečný trend, kedy dochádza ku klamaniu spotrebiteľa. Ukázal nedávno dva rovnaké rohlíky, obidva za 14 centov. No jeden z rožkov vážil 50 gramov, druhý, rovnako vyzerajúci, vážil 40 gramov. "Začína mimoriadne nebezpečná tendencia, že síce nerastie cena výrobkov, no majú menšiu váhu, pretože by ľudia začali byť kúpyneschopní. Samotné pekárne potvrdili, že sa niektoré obchodné reťazce na nich obracajú, aby im zadovažovali výrobky s nižšou váhou," uviedol Fico.

"Prezidentka svojou nečinnosťou a slepou náklonnosťou k tejto rozpadnutej vládnej koalícii vytvára podmienky, ktoré budú viesť k zhoršovaniu životnej úrovne ľudí na Slovensku," vyhlásil Fico. V septembri podľa jeho slov prezidentku už nikto nepozdraví a bude zodpovedná za rozvrat krajiny. "Prezidentka sa nevie zbaviť osobných pocitov voči nám, žiadame ju však, aby zvolala rokovanie predstaviteľov politických strán," prízvukoval Fico.

