V článku sa dočítate:

Prečo sa Bugár rozhodol pomáhať v kampani, no odmieta návrat do parlamentu

Prečo má problém s bývalými kolegami zo Smeru-SD a z SNS

V čom sa podľa neho zmenil Robert Fico

Ako vníma spoluprácu Mosta-Híd a Mikuláša Dzurindu

Čo si myslí o politike maďarského premiéra Viktora Orbána

Béla Bugár: Expolitik o projekte Mikuláša Dzurindu a novovznikajúcich stranách (január 2023)

Podľa medializovaných informácií vstupujete do strany Most-Híd, no vo voľbách nebudete na jej kandidátke. Vracia sa teda Béla Bugár do politiky alebo nie?

Do aktívnej politiky nie. Nebudem poslancom ani nevstúpim do orgánov strany, no rozhodol som sa byť nápomocným. Pomôžem strane s volebnou kampaňou, pôjdem do regiónov a budem chodiť aj do médií. Mnohí ľudia sa totiž dnes boja, čo na Slovensku nastane po septembri. A, bohužiaľ, niektorí politici tento strach zneužívajú a dokonca okolo seba rozsievajú nenávisť. Toto treba zastaviť.

Béla Bugár spolu s Robertom Ficom a Andrejom Dankom - archívny záber Zdroj: Dano Veselský

Nevstúpiť do aktívnej politiky je vaše definitívne rozhodnutie?

Áno, je. Dnes už žijem iným životom a napríklad svoju malú vnučku som včera stihol dvakrát prebaliť. Keď bola moja dcérka malá, neurobil som to možno ani raz - jednoducho som nikdy nebol doma.

Začiatkom roka ste mi povedali, že v radoch nových politických subjektov nevidíte žiadneho lídra a že práve absencia ľudí schopných udávať témy bude hlavným problémom aj Dzurindovho subjektu. Paradoxne, dnes stojí v čele koalície Modrých - Mosta-Híd práve Mikuláš Dzurinda...

Myslel som to tak, že v tom subjekte nevidím žiadneho iného lídra okrem Dzurindu. A v tom čase Dzurinda deklaroval, že lídrom byť nechce. Dnes stojí v čele Modrých a ja som presvedčený, že ak v júni rozbehne kampaň, potom má reálne šance prekročiť hranice 5-percentného výsledku.

BÉLA BUGÁR - expolitik Zdroj: Tibor Somogyi

ČLÁNOK POKRAČUJE NA ĎALŠEJ STRANE