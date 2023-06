Na mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR k odvolaniu Borisa Kollára (Sme rodina) z funkcie predsedu parlamentu nepríde ani jeden poslanec za Smer-SD. Avizuje to predseda strany Robert Fico. Dodal, že Kollára vyzvali na odstúpenie a je na ňom, či to urobí.

"Na schôdzu o odvolávaní Kollára v utorok nepôjde ani jeden predstaviteľ strany Smer-SD," povedal Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii. Pripomenul, že ešte na ustanovujúcej schôdzi v roku 2020 sa pýtal vtedajšej koalície, prečo si za šéfa NR SR vybrala práve Kollára vzhľadom na jeho minulosť.

Nechce, aby boli poslanci Smeru-SD na schôdzi, ktorá bude zavŕšením volebného obdobia a bude sa na nej riešiť hodenie dieťaťa a facky. "S týmto nechceme absolútne nič mať. Vyzvali sme Kollára, aby odstúpil z funkcie, je na ňom, či to urobí, alebo neurobí a voliči mu to buď zrátajú, alebo nezrátajú," povedal.

Rokovanie o odvolávaní Kollára sa má začať v utorok (4. 7.) o 14.00 h. Iniciovali ho nezaradení poslanci okolo Eduarda Hegera pre kauzu fyzického napadnutia bývalej Kollárovej partnerky. Pod zvolanie schôdze sa podpísali aj ďalší nezaradení poslanci a tiež členovia klubov SaS a OĽANO.

Ak budú ďalšie návrhy na mimoriadne schôdze, Smer-SD si preštuduje najprv ich program. Ak by bola mimoriadna schôdza k rokovaniu o novele Trestného zákona, Smer-SD ju podľa Fica neodignoruje, keďže ju podporil v prvom čítaní, no v druhom čítaní mal problém s niektorými pozmeňujúcimi návrhmi. Vzhľadom na ukončenie júnovej schôdze sa poslanci nedostali v rámci riadneho rokovania k tomuto bodu. Ďalšia riadna schôdza už do konca volebného obdobia nie je naplánovaná.